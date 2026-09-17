Top.Mail.Ru
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 1
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 2
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 3
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 4
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 1
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 2
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 3
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 4
  • Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 900 руб. 
Начислим 380 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741203
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650
21 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Длина
650
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
766
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
80х69х62
Вес, кг.
29.8

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650

Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит компактность без потери вместимости. Высота 15U позволяет одновременно разместить несколько устройств, а глубина 650 мм и полезная глубина 605 мм обеспечивают оптимальное использование пространства внутри шкафа. Ширина 600 мм делает его универсальным для большинства задач. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг — с этим шкафом можно не волноваться за безопасность оборудования. Стеклянная дверь придаёт современный вид, а светло-серый цвет гармонично впишется как в офис, так и в серверную.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
650
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
766
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
605
Развернуть
Страна производитель
Беларусь
Описание
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит компактность без потери вместимости. Высота 15U позволяет одновременно разместить несколько устройств, а глубина 650 мм и полезная глубина 605 мм обеспечивают оптимальное использование пространства внутри шкафа. Ширина 600 мм делает его универсальным для большинства задач. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг — с этим шкафом можно не волноваться за безопасность оборудования. Стеклянная дверь придаёт современный вид, а светло-серый цвет гармонично впишется как в офис, так и в серверную.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - по цене 21900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...