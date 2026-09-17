Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650
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Характеристики
Размещение
настенный
Цвет
серый
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
21 900 руб.
В наличии
Код товара: 741203
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
21 900 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Длина
650
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
766
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, см
80х69х62
Вес, кг.
29.8
Описание товара Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит компактность без потери вместимости. Высота 15U позволяет одновременно разместить несколько устройств, а глубина 650 мм и полезная глубина 605 мм обеспечивают оптимальное использование пространства внутри шкафа. Ширина 600 мм делает его универсальным для большинства задач. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг — с этим шкафом можно не волноваться за безопасность оборудования. Стеклянная дверь придаёт современный вид, а светло-серый цвет гармонично впишется как в офис, так и в серверную.
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Бренд
ЦМО
Длина
650
Тип
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
серый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
50
Высота
15U
Высота (мм)
766
Ширина (мм)
600
Полезная глубина (мм)
605
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Страна производитель
Беларусь
Настенный телекоммуникационный шкаф ЦМО — решение для тех, кто ценит компактность без потери вместимости. Высота 15U позволяет одновременно разместить несколько устройств, а глубина 650 мм и полезная глубина 605 мм обеспечивают оптимальное использование пространства внутри шкафа. Ширина 600 мм делает его универсальным для большинства задач. Прочная конструкция выдерживает нагрузку до 50 кг — с этим шкафом можно не волноваться за безопасность оборудования. Стеклянная дверь придаёт современный вид, а светло-серый цвет гармонично впишется как в офис, так и в серверную.
Купить Шкаф напольный ЦМО 15U 650мм перфорация серый ШРН-15.650 - по цене 21900 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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