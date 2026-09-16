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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650

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Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600x650 ШРН-12.650 - фото 1
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600x650 ШРН-12.650 - фото 2
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600x650 ШРН-12.650 - фото 3
Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600x650 ШРН-12.650 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600x650 ШРН-12.650 - фото 1
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600x650 ШРН-12.650 - фото 2
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600x650 ШРН-12.650 - фото 3
  • Шкаф телекоммуникационный настенный 12U ЦМО 600x650 ШРН-12.650 - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 970 руб. 
Начислим 351 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736845
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650
19 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
632
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
605
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
66х62х21
Вес, кг.
26.5

Описание товара Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650

Настенные сварные телекоммуникационные серии ШРН. Шкафы отличаются простотой корпуса: имеют сварную металлическую конструкцию, не требуют сборки. Идеально подходят для организации сети в минимальные сроки без последующего частого обслуживания и перекоммутации сети. Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм.

Отзывы о товаре Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
настенный
Цвет
белый
Дверь
стеклянная дверь
Максимальная нагрузка
200
Высота
12U
Высота (мм)
632
Ширина (мм)
600
Глубина (мм)
650
Полезная глубина (мм)
605
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Настенные сварные телекоммуникационные серии ШРН. Шкафы отличаются простотой корпуса: имеют сварную металлическую конструкцию, не требуют сборки. Идеально подходят для организации сети в минимальные сроки без последующего частого обслуживания и перекоммутации сети. Настенный шкаф 19" серии ШРН предназначен для размещения активного и пассивного телекоммуникационного оборудования. Настенный шкаф 19" ШРН имеет цельнометаллическую сварную конструкцию, он удобен для быстрой установки и монтажа оборудования, так как не требует сборки. Возможна комплектация металлической дверью и дверью с тонированным ударопрочным стеклом. Возможна установка двери, как с правой, так и с левой стороны. Дверь фиксируется точечным замком. Настенный шкаф 19" ШРН устанавливается на стену через отверстия в задней стенке, доступ к оборудованию возможен с двух сторон. Перфорация обеспечивает хорошую вентиляцию установленного оборудования. В основание или крышу шкафа возможна установка вентиляторных модулей МВ-400-2. Для установки модуля демонтируется заглушка, и модуль фиксируется шестью винтами. Предусмотрены два кабельных ввода в верхней и нижней частях шкафа, размер – 95х40мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Шкаф напольный ЦМО 12U 650мм перфорация серый ШРН-12.650 - по цене 19970 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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