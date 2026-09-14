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Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005

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Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.750-9005 - фото 1
Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.750-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
400
Высота
42U
  • Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.750-9005 - фото 1
  • Стойка телекоммуникационная 42U ЦМО СТК-С-42.2.750-9005 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 390 руб. 
Начислим 343 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736898
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005
19 390 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
400
Высота
42U
Высота (мм)
1980
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1035
Полезная глубина (мм)
750
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.7х0.09
Вес, кг.
35

Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005

ЦМО СТК-С-42.2.750-9005 Стойка предназначена для компактной установки серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования. Выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 для типоразмера 19", высота — 42 U. Стойка выполнена в черной цветовой гамме. Поставляется в разобранном виде с комплектом метизов и шестигранным ключом. Полки и кронштейны для полок приобретаются отдельно. Рабочие температуры — +5 ?С… +40 ?С. Размер — 2000?560?1035 мм, вес — 28.3 кг.

Отзывы о товаре Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005




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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
400
Высота
42U
Высота (мм)
1980
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1035
Полезная глубина (мм)
750
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Страна производитель
Беларусь
Описание
ЦМО СТК-С-42.2.750-9005 Стойка предназначена для компактной установки серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования. Выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 для типоразмера 19", высота — 42 U. Стойка выполнена в черной цветовой гамме. Поставляется в разобранном виде с комплектом метизов и шестигранным ключом. Полки и кронштейны для полок приобретаются отдельно. Рабочие температуры — +5 ?С… +40 ?С. Размер — 2000?560?1035 мм, вес — 28.3 кг.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005 - по цене 19390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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