Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Максимальная нагрузка
400
Высота
42U
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 390 руб.
В наличии
Код товара: 736898
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Доставка в Санкт-Петербурге
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
19 390 руб.
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Характеристики
Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
400
Высота
42U
Высота (мм)
1980
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1035
Полезная глубина (мм)
750
Страна производитель
Беларусь
Размеры в упаковке, м
2х0.7х0.09
Вес, кг.
35
Описание товара Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005
ЦМО СТК-С-42.2.750-9005 Стойка предназначена для компактной установки серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования. Выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 для типоразмера 19", высота — 42 U. Стойка выполнена в черной цветовой гамме. Поставляется в разобранном виде с комплектом метизов и шестигранным ключом. Полки и кронштейны для полок приобретаются отдельно. Рабочие температуры — +5 ?С… +40 ?С. Размер — 2000?560?1035 мм, вес — 28.3 кг.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
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Бренд
ЦМО
Тип устройства
шкаф
Размещение
напольный
Цвет
черный
Дверь
перфорированная дверь
Максимальная нагрузка
400
Высота
42U
Высота (мм)
1980
Ширина (мм)
560
Глубина (мм)
1035
Полезная глубина (мм)
750
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Страна производитель
Беларусь
ЦМО СТК-С-42.2.750-9005 Стойка предназначена для компактной установки серверного, сетевого и телекоммуникационного оборудования. Выполнена в соответствии с требованиями стандарта IEC 60 297 для типоразмера 19", высота — 42 U. Стойка выполнена в черной цветовой гамме. Поставляется в разобранном виде с комплектом метизов и шестигранным ключом. Полки и кронштейны для полок приобретаются отдельно. Рабочие температуры — +5 ?С… +40 ?С. Размер — 2000?560?1035 мм, вес — 28.3 кг.
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Смотрите также: RAID контроллеры и HBA адаптеры, Блоки питания для серверов, Доп. оборудование для серверов и СХД, Корпуса для серверов, Материнские платы для серверов, Накопители для серверов и СХД, Охлаждение для серверов, Серверные платформы, Сетевые карты для серверов, Системы хранения данных, Телекоммуникационные шкафы
Купить Стойка напольная ЦМО 42U 750мм черный СТК-С-42.2.750-9005 - по цене 19390 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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