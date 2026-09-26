Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Кабельный органайзер Cabeus VCM-PL-47U-BK
Вертикальный кабельный органайзер необходим для укладки запаса длины коммутационных шнуров в телекоммуникационном шкафу. Может быть установлен в серверные шкафы серии ND-SC. Представляет собой металлический каркас со съемной крышкой. Обладает повышенной емкостью и обеспечивает поддержку кабелей на уровне каждого юнита. Вывод кабеля осуществляется по бокам через систему поддерживающих «пальцев», расположенных с шагом 1U. Поддерживающие элементы изготовлены из пластика и имеют торцевые ограничители, препятствующие выпадению проложенных кабелей. Скругленная поверхность «пальцев» предохраняет оболочку кабелей от повреждений и обеспечивает требуемый радиус изгиба. Передняя часть органайзера оборудована откидывающейся пластмассовой крышкой, фиксирующейся на защелках. По высоте разделена на 2 части. Органайзер имеет отверстия для подвода кабеля сзади, сверху и снизу. Устанавливается на боковые поверхности монтажных консолей.
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