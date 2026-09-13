Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE-8R оранжевый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
тестер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 360 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 711296
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Характеристики
Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х21х9
Вес, кг.
1.7
Описание товара Тестер кабельный Lanmaster LAN-PRO-L/TPK-POE-8R оранжевый/черный
Кабельный тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-POE-8R – многофункциональный прибор для измерения длины провода и поиска обрыва в проводе. Цветной дисплей диагональю 3.7 дюйма (94 мм) позволяет удобно пользоваться устройством. Тестер незаменим для персонала, который устанавливает низковольтные системы и обслуживает коммуникационные линии. Работает от литиевого аккумулятора напряжением 3.7 вольта.
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Бренд
LANMASTER
Тип товара
тестер
Цвет
оранжевый
Страна производитель
Китай
Кабельный тестер LANMASTER LAN-PRO-L/TPK-POE-8R – многофункциональный прибор для измерения длины провода и поиска обрыва в проводе. Цветной дисплей диагональю 3.7 дюйма (94 мм) позволяет удобно пользоваться устройством. Тестер незаменим для персонала, который устанавливает низковольтные системы и обслуживает коммуникационные линии. Работает от литиевого аккумулятора напряжением 3.7 вольта.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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