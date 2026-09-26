Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W
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Характеристики
Описание товара Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W
Управляемый коммутатор Cudy уровня L2 с поддержкой PoE 802.3at отлично подходит для построения современных сетей, где важна гибкость и расширяемость. Форм-фактор настольный — удобно разместить прямо на рабочем столе. 24 порта RJ45 со скоростью до 1000 Мбит/сек позволят быстро подключить множество устройств, а 4 SFP-порта обеспечат высокоскоростные каналы связи до 1 Гбит/с. Маршрутизация и управление сетевым трафиком становятся простыми благодаря вместительной таблице MAC на 8000 записей. Вес 3,5 кг делает коммутатор устойчивым на любой поверхности. Идеально подойдёт для небольших офисов и рабочих групп, которым нужна стабильная и быстрая сеть с возможностью питания устройств по PoE.
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