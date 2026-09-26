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Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W

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Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W - фото 2
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Поддержка PoE
802.3at
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W - фото 1
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W - фото 2
  • Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740862
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х37х9
Вес, кг.
4.7

Описание товара Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W

Управляемый коммутатор Cudy уровня L2 с поддержкой PoE 802.3at отлично подходит для построения современных сетей, где важна гибкость и расширяемость. Форм-фактор настольный — удобно разместить прямо на рабочем столе. 24 порта RJ45 со скоростью до 1000 Мбит/сек позволят быстро подключить множество устройств, а 4 SFP-порта обеспечат высокоскоростные каналы связи до 1 Гбит/с. Маршрутизация и управление сетевым трафиком становятся простыми благодаря вместительной таблице MAC на 8000 записей. Вес 3,5 кг делает коммутатор устойчивым на любой поверхности. Идеально подойдёт для небольших офисов и рабочих групп, которым нужна стабильная и быстрая сеть с возможностью питания устройств по PoE.



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Отзывы о товаре Коммутатор Cudy GS2028PS4-400W




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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Коммутатор
Форм-фактор
настольный
Тип коммутатора
управляемый
Уровень L1/L2/L3
L2
Комплектация
Коммутатор
Количество портов RJ45
24
Базовая скорость передачи данных
10/100/1000 Мбит/сек
Количество портов SFP
4
Скорость портов SFP
1 Гбит/с
Поддержка PoE
802.3at
Размер таблицы MAC адресов
8000
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Управляемый коммутатор Cudy уровня L2 с поддержкой PoE 802.3at отлично подходит для построения современных сетей, где важна гибкость и расширяемость. Форм-фактор настольный — удобно разместить прямо на рабочем столе. 24 порта RJ45 со скоростью до 1000 Мбит/сек позволят быстро подключить множество устройств, а 4 SFP-порта обеспечат высокоскоростные каналы связи до 1 Гбит/с. Маршрутизация и управление сетевым трафиком становятся простыми благодаря вместительной таблице MAC на 8000 записей. Вес 3,5 кг делает коммутатор устойчивым на любой поверхности. Идеально подойдёт для небольших офисов и рабочих групп, которым нужна стабильная и быстрая сеть с возможностью питания устройств по PoE.


Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Коммутаторы 5 портов, Коммутаторы 8 портов, Коммутаторы 16 портов, Коммутаторы 24 порта, Коммутаторы с PoE, Коммутаторы с SFP, Неуправляемые коммутаторы, Управляемые коммутаторы, Коммутаторы l2, Коммутаторы l3, Коммутаторы с PoE 16 портов
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