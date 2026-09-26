Описание товара Оперативная память Synology, DDR4, 16GB (1x16GB), 2666MHz, CL19, RDIMM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти создан для специализированных рабочих станций и серверных решений, где на первый план выходит стабильность и поддержка функций коррекции ошибок. Он не подойдет для обычного игрового или домашнего ПК, а предназначен для оснащения совместимых серверов платформ Synology, систем хранения данных (NAS) и ряда серверных материнских плат на базе процессоров Intel Xeon или аналогичных. Основные задачи - обеспечение бесперебойной работы виртуализации, баз данных, файловых хранилищ и фоновых служб в режиме 24/7, где целостность данных критически важна.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль памяти стандарта DDR4, что означает совместимость исключительно с материнскими платами, оснащенными слотами DIMM под это поколение. Ключевая особенность - форм-фактор RDIMM (Registered DIMM). В отличие от обычных небуферизованных модулей UDIMM, используемых в потребительских ПК, RDIMM содержит регистр-буфер, который снижает электрическую нагрузку на контроллер памяти. Это позволяет устанавливать большие объемы памяти и большее количество модулей на один канал, что является стандартом для серверных и профессиональных рабочих платформ.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль обладает объемом 16 ГБ, что является распространенным и сбалансированным шагом для серверных конфигураций, позволяя набирать значительный суммарный объем RAM. Его рабочая частота составляет 2666 МГц, что для серверного сегмента DDR4 является надежной и распространенной спецификацией, обеспечивающей достаточную пропускную способность для обработки множественных запросов. В задачах, для которых предназначена эта память - работа с виртуальными машинами, кэширование данных СУБД или обработка сетевых запросов - важен именно общий объем и отказоустойчивость, а не экстремально высокие частоты, характерные для игровых систем.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля обозначены как CL19, что является типичным значением для серверной памяти DDR4-2666. В данном сегменте приоритетом является абсолютная стабильность и совместимость, а не агрессивные задержки, поэтому память работает на стандартных для платформы таймингах и напряжении, зачастую определяемых самим серверным BIOS. Профили автоматического разгона, такие как XMP для потребительских плат, здесь не применяются. Модуль рассчитан на работу в штатном, сертифицированном производителем (например, Synology) режиме, и его ручной разгон не предусмотрен и не рекомендуется.

Совместимость с платформой

Критически важный момент - этот модуль RDIMM совместим только с материнскими платами, которые явно поддерживают регистровую (буферизованную) память. Обычные настольные платформы для процессоров Intel Core или AMD Ryzen (с чипсетами Z790, B650 и т.д.) не поддерживают RDIMM. Модуль предназначен для серверных плат на чипсетах Intel C-series (и аналогов), совместимых систем Synology и ряда рабочих станций. Перед покупкой необходимо точно убедиться, что ваша материнская плата или система хранения данных поддерживает именно регистровую память DDR4 (RDIMM или LRDIMM), а также проверить список совместимости вендора на предмет конкретной модели.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль, судя по описанию, выполнен в стандартном серверном исполнении без массивных декоративных радиаторов. В условиях серверных шасси, где организован продув массива модулей памяти мощными вентиляторами, пассивного теплорассеивания самой планки PCB обычно достаточно для стабильной работы на штатных частотах. Отсутствие высокого радиатора также гарантирует совместимость с плотной компоновкой слотов в серверных материнских платах. Подсветка (RGB) на такой памяти отсутствует, что является нормой для профессионального оборудования.

Комплектность, режимы работы и расширение

Память продается одним модулем объемом 16 ГБ. В серверных платформах модули RDIMM почти всегда устанавливаются парами или группами для работы в многоканальных режимах (двух-, четырех- или даже восьмиканальном), что значительно увеличивает общую пропускную способность подсистемы памяти. Для корректной работы и максимальной производительности необходимо устанавливать модули в слоты, рекомендуемые производителем материнской платы в руководстве. Расширение объема осуществляется добавлением идентичных или максимально близких по характеристикам модулей RDIMM, желательно из одной партии, с учетом ограничений платы по общему объему и количеству слотов.

Важные нюансы перед покупкой

Главное ограничение - строгая несовместимость с потребительскими платформами (домашними ПК и игровыми системами). Не пытайтесь установить этот RDIMM в обычную материнскую плату - она просто не запустится. Основное внимание при выборе следует уделить официальным спискам совместимости (QVL) вашего сервера, NAS (например, конкретной модели Synology) или серверной материнской платы. Этот модуль оптимально подойдет для целенаправленного апгрейда совместимой серверной системы или рабочей станции, где требуется надежная регистровая память. Для сборки нового домашнего, офисного или игрового компьютера необходимо выбирать небуферизованные модули UDIMM.