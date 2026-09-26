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Оперативная память Samsung, DDR5, 32GB (1x32GB), 5600 MHz, CL46, для сервера, OEM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Оперативная память Samsung, DDR5, 32GB (1x32GB), 5600 MHz, CL46, для сервера, OEM

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Оперативная память Samsung, DDR5, 32GB (1x32GB), 5600 MHz, CL46, для сервера, OEM
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
Подсветка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
148 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 740444
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Характеристики

Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х3х1
Вес, г.
150

Описание товара Оперативная память Samsung, DDR5, 32GB (1x32GB), 5600 MHz, CL46, для сервера, OEM

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для специализированных рабочих станций, серверных платформ и высокопроизводительных вычислительных систем, где критически важны большой объем памяти и стабильность работы. Он оптимально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, обработки больших данных или запуска требовательных корпоративных приложений. В отличие от игровых комплектов, фокус здесь сделан не на сверхнизких задержках, а на обеспечении надежной работы под продолжительной и интенсивной нагрузкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4, что особенно важно для серверных задач с высокой интенсивностью обмена данными. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных систем и серверов, при этом его нельзя установить в слот для ноутбучной памяти SO-DIMM или в слоты устаревших стандартов DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 32 ГБ, что является отличным решением для наращивания общего объема оперативной памяти в системе до значительных величин. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обработку крупных массивов информации в серверных сценариях, будь то работа с виртуальными машинами или кэширование данных. Для повседневных задач этот объем и скорость гарантируют многолетний запас производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для серверных и больших по объему модулей DDR5 начального и среднего уровня частот. Такая латентность обеспечивает баланс между высокой пропускной способностью и стабильностью работы. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, вероятно, поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP 3.0 или аналогичные серверные спецификации, что упрощает его настройку для работы на заявленной частоте.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с современными серверными платформами и настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM DDR5 и что чипсет и процессор (Intel Xeon Scalable, AMD EPYC или современные десктопные CPU) поддерживают такие большие одноранговые модули и заявленную частоту. Необходимо сверить список поддерживаемых памятью производителя системной платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль относится к OEM-поставке и, как правило, поставляется без декоративных радиаторов. Это означает, что он рассчитан на работу в системах с организованным активным обдувом, что типично для серверных шасси и рабочих станций. Отсутствие массивного радиатора снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами и позволяет устанавливать модули вплотную друг к другу для максимального использования слотов на плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации многоканальных режимов работы (двухканального или четырехканального), которые значительно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два или четыре одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате. При сборке новой системы или апгрейде рекомендуется приобретать модули из одной партии для обеспечения максимальной совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5; физическая установка в слот DDR4 невозможна. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при совместимости всех компонентов системы, включая процессор и материнскую плату. Данный модуль оптимально подойдет для построения серверов, мощных рабочих станций для рендеринга и анализа данных, а также для апгрейда соответствующих систем, где требуется большой объем оперативной памяти. Для игровых ПК чаще выбирают комплекты из двух модулей с более низкими таймингами, а для базовых задач этот объем избыточен.

Отзывы о товаре Оперативная память Samsung, DDR5, 32GB (1x32GB), 5600 MHz, CL46, для сервера, OEM




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Характеристики
Бренд
Samsung
Форм-фактор
DIMM
Тип памяти
DDR5
Объем одного модуля, Гб
32
Суммарный объем памяти всего комплекта, Гб
32
Поддержка ECC
да
Тактовая частота
5600
Пропускная способность, Мб/с
44800
CAS Latency (CL), тактов
40
Подсветка
нет
Низкопрофильная (Low Profile)
нет
Развернуть
Напряжение питания
1.1
Страна производитель
Китай
Описание

Для кого и под какие задачи

Этот модуль оперативной памяти предназначен для специализированных рабочих станций, серверных платформ и высокопроизводительных вычислительных систем, где критически важны большой объем памяти и стабильность работы. Он оптимально подходит для задач виртуализации, работы с крупными базами данных, обработки больших данных или запуска требовательных корпоративных приложений. В отличие от игровых комплектов, фокус здесь сделан не на сверхнизких задержках, а на обеспечении надежной работы под продолжительной и интенсивной нагрузкой.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Модуль использует современное поколение памяти DDR5, которое обеспечивает значительный прирост пропускной способности по сравнению с предыдущим стандартом DDR4, что особенно важно для серверных задач с высокой интенсивностью обмена данными. Форм-фактор DIMM указывает на предназначение для настольных систем и серверов, при этом его нельзя установить в слот для ноутбучной памяти SO-DIMM или в слоты устаревших стандартов DDR4.

Объём, частота и реальная производительность

Объем одного модуля составляет 32 ГБ, что является отличным решением для наращивания общего объема оперативной памяти в системе до значительных величин. Номинальная частота 5600 МГц обеспечивает высокую пропускную способность, ускоряя обработку крупных массивов информации в серверных сценариях, будь то работа с виртуальными машинами или кэширование данных. Для повседневных задач этот объем и скорость гарантируют многолетний запас производительности.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги памяти обозначены как CL46, что является типичным значением для серверных и больших по объему модулей DDR5 начального и среднего уровня частот. Такая латентность обеспечивает баланс между высокой пропускной способностью и стабильностью работы. Модуль работает на стандартном для DDR5 напряжении и, вероятно, поддерживает профили автоматического разгона, такие как XMP 3.0 или аналогичные серверные спецификации, что упрощает его настройку для работы на заявленной частоте.

Совместимость с платформой

Данный модуль совместим с современными серверными платформами и настольными материнскими платами, поддерживающими стандарт DDR5. Перед покупкой крайне важно убедиться, что ваша материнская плата имеет соответствующие слоты DIMM DDR5 и что чипсет и процессор (Intel Xeon Scalable, AMD EPYC или современные десктопные CPU) поддерживают такие большие одноранговые модули и заявленную частоту. Необходимо сверить список поддерживаемых памятью производителя системной платы.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данный модуль относится к OEM-поставке и, как правило, поставляется без декоративных радиаторов. Это означает, что он рассчитан на работу в системах с организованным активным обдувом, что типично для серверных шасси и рабочих станций. Отсутствие массивного радиатора снижает риск конфликта с крупными процессорными кулерами и позволяет устанавливать модули вплотную друг к другу для максимального использования слотов на плате.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объемом 32 ГБ. Для активации многоканальных режимов работы (двухканального или четырехканального), которые значительно увеличивают пропускную способность подсистемы памяти, необходимо установить два или четыре одинаковых модуля в соответствующие слоты на материнской плате. При сборке новой системы или апгрейде рекомендуется приобретать модули из одной партии для обеспечения максимальной совместимости.

Важные нюансы перед покупкой

Ключевое ограничение - это строгая привязка к платформам с поддержкой DDR5; физическая установка в слот DDR4 невозможна. Заявленная частота 5600 МГц гарантированно достигается только при совместимости всех компонентов системы, включая процессор и материнскую плату. Данный модуль оптимально подойдет для построения серверов, мощных рабочих станций для рендеринга и анализа данных, а также для апгрейда соответствующих систем, где требуется большой объем оперативной памяти. Для игровых ПК чаще выбирают комплекты из двух модулей с более низкими таймингами, а для базовых задач этот объем избыточен.

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Отзывы


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