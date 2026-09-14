Жесткий диск SATA 2TB 7200RPM 256MB ST2000NM000B SEAGATE
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Характеристики
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 495 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739712
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х10х2
Вес, г.
750
Описание товара Жесткий диск SATA 2TB 7200RPM 256MB ST2000NM000B SEAGATE
Жёсткий диск Seagate объёмом 2 ТБ — практичное решение для хранения большой коллекции файлов, документов, фотографий и видео. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в корпус стационарного компьютера. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечивает быструю работу накопителя, а интерфейс SATA III поддерживает оперативный обмен данными. Буферная память 256 МБ помогает поддерживать стабильную производительность при обращении к файлам. Время наработки на отказ — 2 000 000, что подчёркивает ресурсную направленность модели для регулярного использования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
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Бренд
Форм-фактор накопителя, дюйм
3.5"
Интерфейс
SATA III
Объем
2 Тб
Скорость вращения
7200 об/мин
Объем буферной памяти, мб
256
Время наработки на отказ
2000000
Страна производитель
Китай
Жёсткий диск Seagate объёмом 2 ТБ — практичное решение для хранения большой коллекции файлов, документов, фотографий и видео. Форм-фактор 3,5 дюйма подходит для установки в корпус стационарного компьютера. Скорость вращения 7200 об/мин обеспечивает быструю работу накопителя, а интерфейс SATA III поддерживает оперативный обмен данными. Буферная память 256 МБ помогает поддерживать стабильную производительность при обращении к файлам. Время наработки на отказ — 2 000 000, что подчёркивает ресурсную направленность модели для регулярного использования.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 1 тб, 4 тб, 6 тб, 8 тб, 10 тб, 12 тб
Теги товара: 2 тб
Жесткий диск SATA 2TB 7200RPM 256MB ST2000NM000B SEAGATE - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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