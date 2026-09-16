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Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING

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Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 1
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 2
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 3
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 4
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 5
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 6
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 7
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 8
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 9
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 10
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 11
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 12
Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 1
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 2
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 3
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 4
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 5
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 6
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 7
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 8
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 9
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 10
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 11
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 12
  • Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738901
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Характеристики

Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1600 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, кг.
1.44

Описание товара Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING

Оптимальным выбором для устройства с сокетом LGA1700 будет горизонтально-башенный кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3. Он представляет собой компактное и эффективное решение для охлаждения. Кулер оснащен алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками для эффективного отведения нагретого воздуха, а также 12-сантиметровым вентилятором с высокой степенью обдува (до 2000 об/мин). Показатель рассеиваемой мощности для него составляет 130 Вт. Кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3 поддерживает подавляющее большинство процессоров.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING




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Характеристики
Бренд
ID-COOLING
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1600 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Оптимальным выбором для устройства с сокетом LGA1700 будет горизонтально-башенный кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3. Он представляет собой компактное и эффективное решение для охлаждения. Кулер оснащен алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками для эффективного отведения нагретого воздуха, а также 12-сантиметровым вентилятором с высокой степенью обдува (до 2000 об/мин). Показатель рассеиваемой мощности для него составляет 130 Вт. Кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3 поддерживает подавляющее большинство процессоров.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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