Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING
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Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 900 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 738901
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1600 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х15х8
Вес, кг.
1.44
Описание товара Кулер для процессора IS-50X_V3 ID-COOLING
Оптимальным выбором для устройства с сокетом LGA1700 будет горизонтально-башенный кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3. Он представляет собой компактное и эффективное решение для охлаждения. Кулер оснащен алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками для эффективного отведения нагретого воздуха, а также 12-сантиметровым вентилятором с высокой степенью обдува (до 2000 об/мин). Показатель рассеиваемой мощности для него составляет 130 Вт. Кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3 поддерживает подавляющее большинство процессоров.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
нет
Socket
AM4, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
основание с открытыми тепловыми трубками
Тип подшипника
гидравлический
Количество вентиляторов
1
Развернуть
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
130
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
600-1600 об/мин
Уровень шума
31.2
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Оптимальным выбором для устройства с сокетом LGA1700 будет горизонтально-башенный кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3. Он представляет собой компактное и эффективное решение для охлаждения. Кулер оснащен алюминиевым радиатором и 5 тепловыми трубками для эффективного отведения нагретого воздуха, а также 12-сантиметровым вентилятором с высокой степенью обдува (до 2000 об/мин). Показатель рассеиваемой мощности для него составляет 130 Вт. Кулер для процессора ID-COOLING IS-50X V3 поддерживает подавляющее большинство процессоров.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, AM5, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1151-v2, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1700, LGA 2011, LGA 2011-3, LGA 2066, Для процессора
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