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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI

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Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 1
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 2
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 3
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 4
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 5
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 6
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 7
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 8
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 9
Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 1
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 2
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 3
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 4
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 5
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 6
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 7
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 8
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 9
  • Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 738910
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
скольжения
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
510-2070 об/мин
Уровень шума
30.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х17х10
Вес, г.
840

Описание товара Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI

Массовая серия MAG от MSI воплощает стабильность и долговечность, способную выдержать самые интенсивные игровые сессии. Вся линейка отличается прочной конструкцией с твёрдостью, сравнимой с металлической, и отличным теплоотводом, что гарантирует стабильную работу всех критически важных игровых компонентов. Благодаря высоте всего 152 мм кулер подходит для большинства корпусов формата Mid-Tower, обеспечивая отличную совместимость без ущерба для производительности. Тепловые трубки прямого контакта обеспечивают лучшую передачу тепла за счет размещения медных тепловых трубок непосредственно на поверхности процессора. Поставляется с предварительно нанесенной термопастой для легкой установки и оптимального контакта сразу из коробки. Верхняя крышка украшена искусной лазерной гравировкой эмблемы MSI Dragon, демонстрирующей культовую детализацию и мастерство изготовления.



Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM

Отзывы о товаре Кулер для процессора MULTI SOCKET MAG COREFROZR AA13 MSI




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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Кулер для процессора
Назначение
для процессора
Охлаждение
воздушное
Совместимость
Intel, AMD
Подсветка
да
Тип подсветки
ARGB
Socket
AM4, AM5, LGA 1700, LGA 1851
Тип коннектора
4 pin
Термопаста в комплекте
Да
Дополнительно
термопаста нанесена на основание
Тип подшипника
скольжения
Развернуть
Количество вентиляторов
1
Макс, рассеиваемая мощность (TDP, Вт)
240
Диаметр вентилятора, мм
120
Скорость вращения вентилятора
510-2070 об/мин
Уровень шума
30.1
Регулятор оборотов (PWM)
да
Материал радиатора
алюминий, медь
Наличие тепловых трубок
да
Страна производитель
Китай
Описание
Массовая серия MAG от MSI воплощает стабильность и долговечность, способную выдержать самые интенсивные игровые сессии. Вся линейка отличается прочной конструкцией с твёрдостью, сравнимой с металлической, и отличным теплоотводом, что гарантирует стабильную работу всех критически важных игровых компонентов. Благодаря высоте всего 152 мм кулер подходит для большинства корпусов формата Mid-Tower, обеспечивая отличную совместимость без ущерба для производительности. Тепловые трубки прямого контакта обеспечивают лучшую передачу тепла за счет размещения медных тепловых трубок непосредственно на поверхности процессора. Поставляется с предварительно нанесенной термопастой для легкой установки и оптимального контакта сразу из коробки. Верхняя крышка украшена искусной лазерной гравировкой эмблемы MSI Dragon, демонстрирующей культовую детализацию и мастерство изготовления.


Теги товара: 120 мм, Алюминий, Медь, ARGB, 4-pin, 4-pin PWM
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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