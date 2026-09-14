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Wi-Fi роутер TENDA EX3(2-PACK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TENDA EX3(2-PACK)

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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 610 руб. 
Начислим 132 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 738332
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер TENDA EX3(2-PACK)
6 610 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Размеры в упаковке, м
3х0.16х0.13
Вес, г.
800

Описание товара Wi-Fi роутер TENDA EX3(2-PACK)

Wi-Fi роутер TENDA EX3(2-PACK)

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер TENDA EX3(2-PACK)




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Характеристики
Описание
Wi-Fi роутер TENDA EX3(2-PACK)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Wi-Fi роутер TENDA EX3(2-PACK) - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6610 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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