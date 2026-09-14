Описание товара Монитор Lenovo 23,8" P24QD-40

Монитор Lenovo 23.8 дюйма ThinkVision P24QD-40 сочетает в себе высокую производительность, профессиональную цветопередачу и эргономику, необходимую для длительной работы. Эта модель станет надёжным инструментом для дизайнеров, инженеров и всех, кто ценит точность и комфорт. В основе монитора лежит качественная IPS-матрица с разрешением 2560x1440 пикселей. Такое соотношение сторон 16:9 даёт в полтора раза больше рабочего пространства по сравнению с Full HD, позволяя удобно размещать окна приложений, панели инструментов и справочные материалы. Благодаря битности 6 бит с технологией FRC устройство воспроизводит 16,7 миллионов оттенков, обеспечивая плавные цветовые переходы. Цветовой охват sRGB достигает 99 процентов, что гарантирует естественную и насыщенную картинку без искажений. Поддержка HDR10 расширяет динамический диапазон, делая светлые участки ярче, а тёмные — глубже. Матовое покрытие экрана эффективно борется с бликами, что особенно ценно в помещениях с ярким освещением. Частота обновления 120 Гц обеспечивает исключительную плавность при просмотре динамичного контента или работе с интерфейсами. Время отклика 6 миллисекунд исключает смазывание и шлейфы. Яркость 300 кд/м2 в сочетании с контрастностью 1500:1 и динамической контрастностью 3000000:1 создаёт глубокую и объёмную картинку. Широкие углы обзора в 178 градусов по горизонтали и вертикали сохраняют точность цветов при любом положении пользователя. Забота о здоровье глаз реализована на высшем уровне. Встроенный фильтр синего света и технология мерцания без мерцания (Flicker-free) снижают нагрузку на зрение даже при многочасовой работе. Модель имеет сертификаты Eyesafe Certified 2.0 и T?V Rheinland Eye Comfort Certification с пятью звёздами, что подтверждает минимальное воздействие на глаза. Аппаратное снижение синего света не искажает цветопередачу, что критично для профессиональных задач. Эргономика монитора продумана до мелочей. Подставка позволяет регулировать высоту в диапазоне 155 миллиметров, наклонять экран от -5 до +23,5 градусов, поворачивать его на 90 градусов для портретного режима, а также вращать по горизонтали на 45 градусов в каждую сторону. Это даёт возможность настроить рабочее место под любые задачи. Для крепления на стену предусмотрен стандарт VESA 100x100 миллиметров. Коммутационные возможности делают Lenovo ThinkVision P24QD-40 настоящей рабочей станцией. Набор разъёмов включает HDMI версии 2.1, DisplayPort, выход DisplayPort, два порта USB Type-C и RJ-45. Особого внимания заслуживает USB Type-C с поддержкой зарядки мощностью до 140 ватт. Подключив ноутбук одним кабелем, вы одновременно передаёте видео, получаете доступ к периферии через встроенный USB-концентратор и заряжаете устройство. Встроенный блок питания избавляет от громоздкого внешнего адаптера. Потребляемая мощность при работе составляет всего 16,5 ватта, а в спящем режиме — 0,3 ватта.