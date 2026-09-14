Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F
Встречайте NWA210BE: высокопроизводительную точку доступа с гибким радиомодулем BandFlex, которая использует всю мощь Wi-Fi 7. Она сочетает в себе простую настройку, гибкость и высокие скорости для расширения возможностей современных офисов. NWA210BE - точка доступа с двумя радиомодулями BE12300 (2.4 ГГц - 2x2:2, 5 или 6 ГГц - 4x4:4) обеспечивает невероятно быструю скорость Wi-Fi 7 до 12.3 Гбит/с, гарантируя при этом меньшую задержку. В NWA210BE два порта 2.5G обеспечивают скорость выше гигабитной для использования производительности Wi-Fi 7, при этом бесшовно интегрируясь с существующей инфраструктурой и предлагая замечательную гибкость для настройки обоих портов в соответствии с вашими сетевыми потребностями. Гибкий радиомодуль BandFlex Гибкий радиомодуль BandFlex поддерживает как 5 ГГц, так и 6 ГГц в зависимости от конфигурации, легко вписываясь в существующее покрытие 5 ГГц и одновременно обеспечивая перспективу для диапазона 6 ГГц. Радиочастотная фильтрация Усовершенствованная конструкция радиочастотного фильтра устраняет помехи между диапазонами 5 ГГц и 6 ГГц, а встроенный фильтр 4G/5G обеспечивает беспрепятственное сосуществование с сотовыми сетями и минимизирует помехи. Гибкое управление Поддержка технологии NebulaFlex позволяет легко переключаться между автономным режимом и бесплатным централизованным управлением Nebula.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 30 460 руб.7615 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-Outdoor
-
В наличииЦена 30 510 руб.7628 руб. в СплитТочка доступа TP-Link EAP770
-
В наличииЦена 35 510 руб.8878 руб. в СплитWi-Fi точка доступа UBIQUITI U7-pro Max
-
В наличииЦена 43 270 руб.10818 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(1-pack)
-
В наличииЦена 52 740 руб.13185 руб. в СплитWi-Fi точка доступа Ubiquiti UniFi AP AC Mesh 5-pack (UAP-AC-M-5...
-
В наличииЦена 87 550 руб.21888 руб. в СплитWi-Fi точка доступа TP-Link Deco BE85(2-pack)
Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F