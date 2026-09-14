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Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F

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Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 1
Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 2
Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 3
Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 4
Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 5
Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 6
Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
12218 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
2
  • Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737769
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Характеристики

Бренд
ZYXEL
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комлектация
точка доступа, документация, комплект для монтажа, упаковка
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
12218 Мбит/с
Режим работы
точка доступа, повторитель, мост
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
6
Количество портов LAN
2
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная, потолочная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х18х7
Вес, кг.
1.14

Описание товара Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F

Встречайте NWA210BE: высокопроизводительную точку доступа с гибким радиомодулем BandFlex, которая использует всю мощь Wi-Fi 7. Она сочетает в себе простую настройку, гибкость и высокие скорости для расширения возможностей современных офисов. NWA210BE - точка доступа с двумя радиомодулями BE12300 (2.4 ГГц - 2x2:2, 5 или 6 ГГц - 4x4:4) обеспечивает невероятно быструю скорость Wi-Fi 7 до 12.3 Гбит/с, гарантируя при этом меньшую задержку. В NWA210BE два порта 2.5G обеспечивают скорость выше гигабитной для использования производительности Wi-Fi 7, при этом бесшовно интегрируясь с существующей инфраструктурой и предлагая замечательную гибкость для настройки обоих портов в соответствии с вашими сетевыми потребностями. Гибкий радиомодуль BandFlex Гибкий радиомодуль BandFlex поддерживает как 5 ГГц, так и 6 ГГц в зависимости от конфигурации, легко вписываясь в существующее покрытие 5 ГГц и одновременно обеспечивая перспективу для диапазона 6 ГГц. Радиочастотная фильтрация Усовершенствованная конструкция радиочастотного фильтра устраняет помехи между диапазонами 5 ГГц и 6 ГГц, а встроенный фильтр 4G/5G обеспечивает беспрепятственное сосуществование с сотовыми сетями и минимизирует помехи. Гибкое управление Поддержка технологии NebulaFlex позволяет легко переключаться между автономным режимом и бесплатным централизованным управлением Nebula.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа ZYXEL NWA210BE-WW0101F




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Характеристики
Бренд
ZYXEL
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комлектация
точка доступа, документация, комплект для монтажа, упаковка
Количество диапазонов
трехдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц, 6 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
12218 Мбит/с
Режим работы
точка доступа, повторитель, мост
Скорость передачи по проводному подключению
2500 Мбит/с
Количество внешних антенн
6
Количество внутренних антенн
6
Развернуть
Количество портов LAN
2
Размещение
внутри помещения
Установка
настенная, потолочная
Страна производитель
Китай
Описание
Встречайте NWA210BE: высокопроизводительную точку доступа с гибким радиомодулем BandFlex, которая использует всю мощь Wi-Fi 7. Она сочетает в себе простую настройку, гибкость и высокие скорости для расширения возможностей современных офисов. NWA210BE - точка доступа с двумя радиомодулями BE12300 (2.4 ГГц - 2x2:2, 5 или 6 ГГц - 4x4:4) обеспечивает невероятно быструю скорость Wi-Fi 7 до 12.3 Гбит/с, гарантируя при этом меньшую задержку. В NWA210BE два порта 2.5G обеспечивают скорость выше гигабитной для использования производительности Wi-Fi 7, при этом бесшовно интегрируясь с существующей инфраструктурой и предлагая замечательную гибкость для настройки обоих портов в соответствии с вашими сетевыми потребностями. Гибкий радиомодуль BandFlex Гибкий радиомодуль BandFlex поддерживает как 5 ГГц, так и 6 ГГц в зависимости от конфигурации, легко вписываясь в существующее покрытие 5 ГГц и одновременно обеспечивая перспективу для диапазона 6 ГГц. Радиочастотная фильтрация Усовершенствованная конструкция радиочастотного фильтра устраняет помехи между диапазонами 5 ГГц и 6 ГГц, а встроенный фильтр 4G/5G обеспечивает беспрепятственное сосуществование с сотовыми сетями и минимизирует помехи. Гибкое управление Поддержка технологии NebulaFlex позволяет легко переключаться между автономным режимом и бесплатным централизованным управлением Nebula.
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Отзывы


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