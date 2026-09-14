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Wi-Fi роутер Cudy WR1300 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi роутер Cudy WR1300

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Wi-Fi роутер Cudy WR1300 - фото 1
Wi-Fi роутер Cudy WR1300 - фото 2
Wi-Fi роутер Cudy WR1300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Функции VPN
да
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1300 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1300 - фото 2
  • Wi-Fi роутер Cudy WR1300 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737721
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Характеристики

Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
TR-069, TR-098, TR-111, TR-181, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания- LAN-кабель- документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205x138x38
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х27х6
Вес, г.
900

Описание товара Wi-Fi роутер Cudy WR1300

Двухдиапазонный Wi-Fi-маршрутизатор AC1200 идеально подходит для плавного воспроизведения видео в формате 4K, игр, подключения к Интернету со скоростью до 1000 Мбит/с, благодаря Cudy Mesh, управлению приложениями, VPN и MU-MIMO.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Cudy WR1300




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Cudy
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2, WPA3
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AC1200
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1167 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
4
Развернуть
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
TR-069, TR-098, TR-111, TR-181, Web-интерфейс, мобильное приложение
Сетевые протоколы и функции
IGMP, QoS, UPnP, VLAN, WOL
Поддержка MESH
да
Режимы работы
маршрутизатор, репитер, точка доступа
Функции VPN
да
Комплектация
роутер, адаптер питания- LAN-кабель- документация, упаковка
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
205x138x38
Страна производитель
Китай
Описание
Двухдиапазонный Wi-Fi-маршрутизатор AC1200 идеально подходит для плавного воспроизведения видео в формате 4K, игр, подключения к Интернету со скоростью до 1000 Мбит/с, благодаря Cudy Mesh, управлению приложениями, VPN и MU-MIMO.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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