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Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 737522
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Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние, 737522

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Уценка
Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние - фото 1
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Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Емкость аккумулятора
1400
  • Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние - фото 1
  • Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-20%
1 230 руб.  1 540 руб. 
Начислим 20 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 737522
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние
1 230 руб. -20%
1 540 руб.
  • Гарантия производителя: 6 месяцев
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114,5x59,5x14,5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х6х4
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние

Причина уценки: отсутствует оригинальная коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: телефон, аккумулятор, зу, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Maxvi
Тип товара
Кнопочные телефоны
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
micro-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G
Кнопка SOS
Да
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
2
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти, Гб
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
1400
Время работы в режиме ожидания
240
Габариты
114,5x59,5x14,5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: отсутствует оригинальная коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: телефон, аккумулятор, зу, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Мобильный телефон Maxvi B200 Black хорошее состояние - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1230 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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