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Характеристики
Тип товара
Пылесос
Цвет
серый
Тип уборки
сухая
Тип пылесборника
контейнер
Емкость пылесборника, л
0.7
Питание
от аккумулятора
Мощность всасывания
120 Вт
Время работы от аккумулятора, мин
50
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 737125
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Описание товара Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-2700
Вертикальный пылесос GARLYN M-2700 сочетает высокую мощность всасывания и компактный дизайн, обеспечивая глубокую очистку любых поверхностей. Устройство оснащено HEPA-фильтром, который задерживает даже мельчайшие частицы, делая уборку безопасной для чувствительных людей.
Четыре режима работы и универсальные насадки позволяют легко справиться с любыми поверхностями. Вертикальная парковка и управление на рукоятке обеспечивают комфорт при хранении и эксплуатации.
Пылесос работает от сменного аккумулятора до 50 минут, что позволяет использовать его без привязки к розетке. Комплектация включает всё необходимое для быстрой и эффективной уборки, а надёжная конструкция гарантирует долговечность.
Вертикальный пылесос GARLYN M-2700 сочетает высокую мощность всасывания и компактный дизайн, обеспечивая глубокую очистку любых поверхностей. Устройство оснащено HEPA-фильтром, который задерживает даже мельчайшие частицы, делая уборку безопасной для чувствительных людей.
Четыре режима работы и универсальные насадки позволяют легко справиться с любыми поверхностями. Вертикальная парковка и управление на рукоятке обеспечивают комфорт при хранении и эксплуатации.
Пылесос работает от сменного аккумулятора до 50 минут, что позволяет использовать его без привязки к розетке. Комплектация включает всё необходимое для быстрой и эффективной уборки, а надёжная конструкция гарантирует долговечность.
Пылесос вертикальный беспроводной GARLYN M-2700 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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