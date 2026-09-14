Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi адаптер ASUS USB-BE92 NAN
Сетевой адаптер USB-BE92 Nano Трехдиапазонный адаптер BE6500 WiFi 7 Nano USB, диапазон 6 ГГц, поддержка 4096-QAM, Plug and play, совместимость с Windows 10 и 11® Компактный USB-адаптер Wi-Fi 7 - Оцените сверхбыстрый Wi-Fi в элегантном корпусе наноразмера. Обновите свой Wi-Fi до новейшего стандарта - Преобразуйте свой компьютер в соответствии с передовым стандартом 802.11be с помощью простого USB-подключения. Идеально подходит для потоковой передачи - Поддержка трех диапазонов, включая частотный спектр 6 ГГц*, автоматически выбирает лучший диапазон для стабильного соединения и превосходной производительности. Расширенная сетевая безопасность - Преимущества повышенной безопасности сети и надежной аутентификации с поддержкой WPA3.
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Смотрите также: Wi-Fi Антенны и усилители сигнала, Wi-Fi мосты, Wi-Fi роутеры, Wi-Fi Точки доступа, Адаптеры питания и POE инжекторы, Интернет-модемы, Кабельная продукция и СКС, Коммутаторы, Сетевые адаптеры, Трансиверы и медиаконвертеры, Asus, D-Link, Huawei, Keenetic, Mercusys, Mikrotik, Netis, Tenda, TP-Link, Cudy, Mesh роутеры
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