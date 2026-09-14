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Чайник Blackton Bt KT100G Белый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник Blackton Bt KT100G Белый

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Чайник Blackton Bt KT100G Белый - фото 2
Чайник Blackton Bt KT100G Белый - фото 3
Чайник Blackton Bt KT100G Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
205 х 225 х 135 мм
  • Чайник Blackton Bt KT100G Белый - фото 1
  • Чайник Blackton Bt KT100G Белый - фото 2
  • Чайник Blackton Bt KT100G Белый - фото 3
  • Чайник Blackton Bt KT100G Белый - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735993
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Характеристики

Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, прозрачный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
205 х 225 х 135 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х20
Вес, кг.
1.08

Описание товара Чайник Blackton Bt KT100G Белый

Электрочайник Blackton сочетает компактность и вместительность: при весе всего 0,9 кг он легко впишется даже в небольшую кухню, а объём 1,8 литра позволит быстро вскипятить воду для всей семьи или дружеской компании. Мощность 1500 Вт гарантирует быстрый результат — больше не нужно долго ждать. Прозрачный корпус с белыми акцентами сразу бросается в глаза, а сочетание пластика и стекла придают современный и лёгкий вид. Удобная длина шнура — 0,6 м — позволяет ставить чайник на удобном расстоянии от розетки. Закрытый нагревательный элемент упрощает уход и сохраняет чистоту внутри.

Отзывы о товаре Чайник Blackton Bt KT100G Белый




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Характеристики
Бренд
Blackton
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
1500
Цвет
белый, прозрачный
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик, стекло
Длина сетевого шнура
0.6
Габариты (ВxГxШ), мм
205 х 225 х 135 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Электрочайник Blackton сочетает компактность и вместительность: при весе всего 0,9 кг он легко впишется даже в небольшую кухню, а объём 1,8 литра позволит быстро вскипятить воду для всей семьи или дружеской компании. Мощность 1500 Вт гарантирует быстрый результат — больше не нужно долго ждать. Прозрачный корпус с белыми акцентами сразу бросается в глаза, а сочетание пластика и стекла придают современный и лёгкий вид. Удобная длина шнура — 0,6 м — позволяет ставить чайник на удобном расстоянии от розетки. Закрытый нагревательный элемент упрощает уход и сохраняет чистоту внутри.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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