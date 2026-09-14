Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735988
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х20х17
Вес, г.
885
Описание товара Чайник Blackton Bt KT1706P Бежевый
Электрочайник Blackton — компактный помощник на вашей кухне. Вес всего 0,81 кг позволяет с лёгкостью переставлять его туда, где это нужно. Объём 1,7 литра подойдёт для чаепития всей семьи или дружеской компании. Мощный нагревательный элемент 2200 Вт быстро доведёт воду до кипения, экономя ваше время. Закрытый тип нагревательного элемента облегчает уход за чайником. Длина сетевого шнура 0,75 м не ограничит в выборе места для установки. Приятный бежевый цвет и корпус из пластика делают этот электрочайник удобным и стильным решением для ежедневного использования.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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Бренд
Тип товара
Чайник
Мощность, Вт
2200
Цвет
бежевый
Комплектация
Чайник, подставка для чайника, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Габариты (ВxГxШ), мм
219 x 223 x 158 мм
Страна производитель
Китай
Электрочайник Blackton — компактный помощник на вашей кухне. Вес всего 0,81 кг позволяет с лёгкостью переставлять его туда, где это нужно. Объём 1,7 литра подойдёт для чаепития всей семьи или дружеской компании. Мощный нагревательный элемент 2200 Вт быстро доведёт воду до кипения, экономя ваше время. Закрытый тип нагревательного элемента облегчает уход за чайником. Длина сетевого шнура 0,75 м не ограничит в выборе места для установки. Приятный бежевый цвет и корпус из пластика делают этот электрочайник удобным и стильным решением для ежедневного использования.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, металлические, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса
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