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Чайник электрический StarWind SKS2051 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Чайник электрический StarWind SKS2051

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Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 1
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 2
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 3
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 4
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 5
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 6
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 7
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 8
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 9
Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 1
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 2
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 3
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 4
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 5
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 6
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 7
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 8
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 9
  • Чайник электрический StarWind SKS2051 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 583610
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Размеры в упаковке, см
24х20х17
Вес, г.
908

Описание товара Чайник электрический StarWind SKS2051

Описание товара Чайник электрический Starwind SKS2051 черный Электрочайник Starwind SKS2051 представлен в элегантном черном корпусе из термостойкого пластика. Скрытый нагреватель позволяет максимально просто и аккуратно очищать резервуар от накипи. Прибор Starwind SKS2051 оснащен широкой боковой ручкой, удобной кнопкой включения и откидной крышкой с блокировкой. Чайник может вращаться в любую сторону на круглой устойчивой подставке. Кроме автоотключения при закипании данная модель дополнена блокировкой включения при снятии с подставки и отсутствии в емкости воды. Смотрите также: Винные шкафы , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 0.5 л , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с подсветкой Теги товара: металлические , черные , маленькие из нержавеющей стали

Отзывы о товаре Чайник электрический StarWind SKS2051




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1800
Цвет
черный
Материал корпуса
металл
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.75
Описание
Описание товара Чайник электрический Starwind SKS2051 черный Электрочайник Starwind SKS2051 представлен в элегантном черном корпусе из термостойкого пластика. Скрытый нагреватель позволяет максимально просто и аккуратно очищать резервуар от накипи. Прибор Starwind SKS2051 оснащен широкой боковой ручкой, удобной кнопкой включения и откидной крышкой с блокировкой. Чайник может вращаться в любую сторону на круглой устойчивой подставке. Кроме автоотключения при закипании данная модель дополнена блокировкой включения при снятии с подставки и отсутствии в емкости воды. Смотрите также: Винные шкафы , Кулеры для воды , Соковыжималки , Термопоты , Электрочайники , недорогие , 0.5 л , 1 л , 1.2 л , 1.5 л , 2 л , стеклянные , из нержавеющей стали , керамические , с терморегулятором , с подсветкой Теги товара: металлические , черные , маленькие из нержавеющей стали
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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