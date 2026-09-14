Описание товара Пылесос Blackton Bt VC1403C Черный-Красный

Пылесос BLACKTON Bt VC1403C предназначен для ежедневной уборки пыли и мелкого мусора на разных поверхностях. Классический пылесос - универсальный вариант для тщательной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров. Как выбрать мощность всасывания под свои задачи? При выборе мощности всасывания пылесоса стоит ориентироваться не только на цифры, но и учитывать условия, в которых предстоит убирать. Важно не путать потребляемую мощность и мощность всасывания: вторая величина важнее, так как от нее зависит качество уборки. Для сетевых моделей мощность всасывания – это показатель постоянной работы, а для аккумуляторных — ещё и запас времени (чем выше мощность, тем интенсивнее уборка, но расход энергии тоже больше). До 100 Вт - такой маломощный пылесос подойдёт для маленькой квартиры, где нет ковров и животных, или станет удобным и экономичным вариантом для дачи или второго пылесоса «на подхват». 100–200 Вт - оптимальный выбор для квартиры без ковров, в которой живут маленькие дети и питомцы.Такой пылесос подходит для ежедневной уборки пыли, крошек и шерсти с твердых полов и отличается низким уровнем шума - идеальный вариант поддерживать чистоту дома, не нарушая отдых домочадцев. 200-300 Вт - баланс комфорта и чистоты. Вам не нужно выбирать между силой всасывания и удобством использования - пылесос подходит для качественной и быстрой ежедневной уборки квартиры средней площади, где есть дети, коврики без высокого ворса и один-два питомца. При наличии в комплекте турбощетки мощности пылесоса хватит и на очистку ковров с высоким ворсом от пыли и шерсти. 300-400 Вт - подходит для просторных площадей и работы со всеми покрытиями, включая ковры с длинным ворсом. Отличный вариант для семей с детьми и животными: мощности такого пылесоса хватит, чтобы уверенно и быстро собрать пыль, крошки и шерсть с первого же прохода, причем не только на твердом полу, но и на коврах с густым ворсом. Более 500 Вт - профессиональный подход к уборке. Если у вас большой дом, несколько питомцев или идет ремонт, вам нужен именно такой мощный пылесос. Он забирает пыль и мусор даже из глубины ковров, щелей и обивки, создавая атмосферу свежести, в которой дышится по-настоящему легко. Представленная модель с мощностью всасывания от 300 до 400 ватт справится с уборкой ковролина и мягких поверхностей, а также очистит пространство от шерсти домашних животных. Составная труба состоит из нескольких частей одинакового диаметра. Регулировать длину можно, надевая на шланг последовательно одну, две или три части трубы. Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 2 л. Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания. Простые советы, как правильно выбрать и использовать пылесос Чем выше ворс ковра — тем важнее мощность и наличие турбощётки. Для толстых ковров и шерсти выбирайте мощность от 350–400 Вт и турбощётку: так уборка будет эффективной даже на высоком ворсе. Не переживайте за «слабый» аккумулятор: нормальное время работы - 30–45 минут, этого хватит для полноценной уборки 2–3-комнатной квартиры. Чтобы аккумулятор служил дольше, не держите пылесос всё время на зарядке и не допускайте полной разрядки. Не забывайте чистить турбощётку от намотанных волос и ниток после каждой уборки — это простое действие избавит от поломок и сохранит тягу. Фильтры задерживают пыль и со временем теряют эффективность - это нормально. Чтобы мощность не падала и не появился лишний шум, регулярно промывайте или меняйте фильтры. Замена - 1 раз в 6-12 месяцев, в зависимости от частоты уборки. Обратите внимание на вес: для быстрой уборки удобнее лёгкий вертикальный пылесос, для генеральной — более мощный контейнерный. Перед покупкой проверьте доступность пылесборников и фильтров к выбранной модели — это убережёт от проблем в будущем. Если для вас важна тишина, ищите модели с уровнем шума 60–65 дБ — они заметно комфортнее в использовании.