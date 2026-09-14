Описание товара Пылесос Blackton Bt VC1604C Черный-Зеленый

Пылесос BLACKTON Bt VC1604C предназначен для ежедневной уборки пыли и мелкого мусора на разных поверхностях. Классический пылесос - универсальный вариант для тщательной очистки как твердых напольных покрытий, так и ковров. Как выбрать мощность всасывания под свои задачи? При выборе мощности всасывания пылесоса стоит ориентироваться не только на цифры, но и учитывать условия, в которых предстоит убирать. Важно не путать потребляемую мощность и мощность всасывания: вторая величина важнее, так как от нее зависит качество уборки. Для сетевых моделей мощность всасывания – это показатель постоянной работы, а для аккумуляторных — ещё и запас времени (чем выше мощность, тем интенсивнее уборка, но расход энергии тоже больше). До 100 Вт - такой маломощный пылесос подойдёт для маленькой квартиры, где нет ковров и животных, или станет удобным и экономичным вариантом для дачи или второго пылесоса «на подхват». 100–200 Вт - оптимальный выбор для квартиры без ковров, в которой живут маленькие дети и питомцы.Такой пылесос подходит для ежедневной уборки пыли, крошек и шерсти с твердых полов и отличается низким уровнем шума - идеальный вариант поддерживать чистоту дома, не нарушая отдых домочадцев. 200-300 Вт - баланс комфорта и чистоты. Вам не нужно выбирать между силой всасывания и удобством использования - пылесос подходит для качественной и быстрой ежедневной уборки квартиры средней площади, где есть дети, коврики без высокого ворса и один-два питомца. При наличии в комплекте турбощетки мощности пылесоса хватит и на очистку ковров с высоким ворсом от пыли и шерсти. 300-400 Вт - подходит для просторных площадей и работы со всеми покрытиями, включая ковры с длинным ворсом. Отличный вариант для семей с детьми и животными: мощности такого пылесоса хватит, чтобы уверенно и быстро собрать пыль, крошки и шерсть с первого же прохода, причем не только на твердом полу, но и на коврах с густым ворсом. Более 500 Вт - профессиональный подход к уборке. Если у вас большой дом, несколько питомцев или идет ремонт, вам нужен именно такой мощный пылесос. Он забирает пыль и мусор даже из глубины ковров, щелей и обивки, создавая атмосферу свежести, в которой дышится по-настоящему легко. Представленная модель с мощностью всасывания от 300 до 400 ватт справится с уборкой ковролина и мягких поверхностей, а также очистит пространство от шерсти домашних животных. Телескопическая труба для всасывания состоит из двух отрезков трубы разного диаметра. При хранении одна часть трубки находится внутри другой, а во время работы выдвигается и фиксируется в удобном положении. Насадка для пола и ковров в комплекте - оптимальное решение для уборки напольных поверхностей. Щелевая насадка в комплекте предназначена для удаления пыли из углов и щелей. Особая конструкция насадки позволяет добраться до тех мест, куда не пролезет обычная широкая щетка. Устройство оснащено контейнером для пыли. Объем пылесборника - 2 л. Питание устройства осуществляется от бытовой электросети, что обеспечивает пылесосу высокую мощность всасывания. Простые советы, как правильно выбрать и использовать пылесос Чем выше ворс ковра — тем важнее мощность и наличие турбощётки. Для толстых ковров и шерсти выбирайте мощность от 350–400 Вт и турбощётку: так уборка будет эффективной даже на высоком ворсе. Не переживайте за «слабый» аккумулятор: нормальное время работы - 30–45 минут, этого хватит для полноценной уборки 2–3-комнатной квартиры. Чтобы аккумулятор служил дольше, не держите пылесос всё время на зарядке и не допускайте полной разрядки. Не забывайте чистить турбощётку от намотанных волос и ниток после каждой уборки — это простое действие избавит от поломок и сохранит тягу. Фильтры задерживают пыль и со временем теряют эффективность - это нормально. Чтобы мощность не падала и не появился лишний шум, регулярно промывайте или меняйте фильтры. Замена - 1 раз в 6-12 месяцев, в зависимости от частоты уборки. Обратите внимание на вес: для быстрой уборки удобнее лёгкий вертикальный пылесос, для генеральной — более мощный контейнерный. Перед покупкой проверьте доступность пылесборников и фильтров к выбранной модели — это убережёт от проблем в будущем. Если для вас важна тишина, ищите модели с уровнем шума 60–65 дБ — они заметно комфортнее в использовании.