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Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный

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Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 1
Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 2
Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 3
Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 4
Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
17.5
  • Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 1
  • Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 2
  • Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 3
  • Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 4
  • Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735756
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
тонкие вафли
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
17.5
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х22х14
Вес, кг.
1.09

Описание товара Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный

Черная вафельница BQ ST2007 с круглой панелью предназначена для выпекания тонких вафель диаметром 17.5 см. В комплекте идет конус для закручивания рожков. Несъемная форма оснащена антипригарным покрытием для готовки без масла и простоты очистки от загрязнений. Благодаря автоматическому контролю температуры включенное устройство всегда нагрето до одного уровня для равномерного выпекания любого количества вафель. BQ ST2007 в пластиковом корпусе с устойчивыми к нагреву ручками позволяет открывать и закрывать крышку без использования прихваток. Защита от поражения током делает работу с устройством безопасной. Модель оснащена фиксатором для блокировки крышки в закрытом положении и устойчивой площадкой для вертикального хранения в узком кухонном шкафу. При этом снизу есть место для намотки кабеля.

Отзывы о товаре Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BQ
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Вид панели для вафель
тонкие вафли
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
17.5
Антипригарное покрытие
да
Защита от перегрева
да
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Страна производитель
Китай
Описание
Черная вафельница BQ ST2007 с круглой панелью предназначена для выпекания тонких вафель диаметром 17.5 см. В комплекте идет конус для закручивания рожков. Несъемная форма оснащена антипригарным покрытием для готовки без масла и простоты очистки от загрязнений. Благодаря автоматическому контролю температуры включенное устройство всегда нагрето до одного уровня для равномерного выпекания любого количества вафель. BQ ST2007 в пластиковом корпусе с устойчивыми к нагреву ручками позволяет открывать и закрывать крышку без использования прихваток. Защита от поражения током делает работу с устройством безопасной. Модель оснащена фиксатором для блокировки крышки в закрытом положении и устойчивой площадкой для вертикального хранения в узком кухонном шкафу. При этом снизу есть место для намотки кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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