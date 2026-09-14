Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
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Характеристики
Тип выпечки
тонкие вафли
Мощность, Вт
750
Цвет
черный
Количество порций
1
Регулировка температуры
нет
Количество режимов
1
Диаметр выпечки
17.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 735756
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Описание товара Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный
Черная вафельница BQ ST2007 с круглой панелью предназначена для выпекания тонких вафель диаметром 17.5 см. В комплекте идет конус для закручивания рожков. Несъемная форма оснащена антипригарным покрытием для готовки без масла и простоты очистки от загрязнений. Благодаря автоматическому контролю температуры включенное устройство всегда нагрето до одного уровня для равномерного выпекания любого количества вафель.
BQ ST2007 в пластиковом корпусе с устойчивыми к нагреву ручками позволяет открывать и закрывать крышку без использования прихваток. Защита от поражения током делает работу с устройством безопасной. Модель оснащена фиксатором для блокировки крышки в закрытом положении и устойчивой площадкой для вертикального хранения в узком кухонном шкафу. При этом снизу есть место для намотки кабеля.
Черная вафельница BQ ST2007 с круглой панелью предназначена для выпекания тонких вафель диаметром 17.5 см. В комплекте идет конус для закручивания рожков. Несъемная форма оснащена антипригарным покрытием для готовки без масла и простоты очистки от загрязнений. Благодаря автоматическому контролю температуры включенное устройство всегда нагрето до одного уровня для равномерного выпекания любого количества вафель.
BQ ST2007 в пластиковом корпусе с устойчивыми к нагреву ручками позволяет открывать и закрывать крышку без использования прихваток. Защита от поражения током делает работу с устройством безопасной. Модель оснащена фиксатором для блокировки крышки в закрытом положении и устойчивой площадкой для вертикального хранения в узком кухонном шкафу. При этом снизу есть место для намотки кабеля.
Прибор для выпечки BQ ST2007 Черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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