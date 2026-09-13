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Электровафельница Daswerk WM-9 для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электровафельница Daswerk WM-9 для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт

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Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 1
Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 2
Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 3
Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 4
Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 5
Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 6
Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 7
Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Регулировка температуры
нет
  • Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 1
  • Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 2
  • Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 3
  • Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 4
  • Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 5
  • Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 6
  • Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 7
  • Электровафельница антипригарная для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт, DASWERK, WM-9, 455660 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 719499
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Характеристики

Бренд
DASWERK
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производства
Китай
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х28х23
Вес, кг.
1.72

Описание товара Электровафельница Daswerk WM-9 для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт

Электровафельница DASWERK WM-9 с антипригарным покрытием – идеальный выбор для любителей вкусных вафель. Эта электрическая вафельница позволяет приготовить 7 вафель в форме животных за один раз, что делает её отличным решением для семейных и детских праздников. Мощный встроенный нагревательный элемент на 700 Вт обеспечивает равномерный нагрев, а система термостата и индикатор нагрева гарантируют простоту использования: просто подключите вафельницу и дождитесь готовности. Безопасность эксплуатации обеспечивается защитой от перегрева, а компактный размер позволяет удобно хранить электровафельницу. Если вы ищете многофункциональное устройство, которое может также выступать как бутербродница электрическая, обратите внимание на эту модель.

Отзывы о товаре Электровафельница Daswerk WM-9 для вафель в форме животных, 7 вафель, 700 Вт




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Характеристики
Бренд
DASWERK
Материал корпуса
металл, пластик
Страна производства
Китай
Регулировка температуры
нет
Антипригарное покрытие
да
Таймер
нет
Автоматическое отключение
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Электровафельница DASWERK WM-9 с антипригарным покрытием – идеальный выбор для любителей вкусных вафель. Эта электрическая вафельница позволяет приготовить 7 вафель в форме животных за один раз, что делает её отличным решением для семейных и детских праздников. Мощный встроенный нагревательный элемент на 700 Вт обеспечивает равномерный нагрев, а система термостата и индикатор нагрева гарантируют простоту использования: просто подключите вафельницу и дождитесь готовности. Безопасность эксплуатации обеспечивается защитой от перегрева, а компактный размер позволяет удобно хранить электровафельницу. Если вы ищете многофункциональное устройство, которое может также выступать как бутербродница электрическая, обратите внимание на эту модель.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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