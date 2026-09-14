Top.Mail.Ru
Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 1
Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 2
Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 3
Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 4
Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 1
  • Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 2
  • Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 3
  • Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 4
  • Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735595
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Режимы работы - гриль, конвекция, разогрева, подогрева
Габариты (ШxВxГ), мм
278 х 311 х 350 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х36х35
Вес, кг.
4.7

Описание товара Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный

Аэрогриль BQ AF5011S — модель с ТЭНом 1500 Вт, обеспечивающим нагрев в диапазоне 80-200°C. • Чаша 5 л На внутренние стенки нанесено антипригарное покрытие. • Сенсорное управление Позволяет легко выбрать одну из восьми автоматических программ, задействовать режимы гриля или конвекции и установить нужные настройки. • Таймер отключения Дает возможность не следить за временем постоянно, устанавливается на 15, 30 или 60 минут. • Безопасность Прибор не будет работать при открытой крышке. Предусмотрена защита от перегрева. В комплект поставки входят корзина для жарки и низкая решетка для гриля.



Теги товара: с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
1500
Цвет
черный
Комплектация
Аэрогриль, решетка, руководство по эксплуатации, гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
1
Минимальная температура нагрева
80
Максимальная температура нагрева
200
Управление
сенсорное
Таймер
да
Развернуть
Нагревательный элемент
тэн
Особенности
Режимы работы - гриль, конвекция, разогрева, подогрева
Габариты (ШxВxГ), мм
278 х 311 х 350 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аэрогриль BQ AF5011S — модель с ТЭНом 1500 Вт, обеспечивающим нагрев в диапазоне 80-200°C. • Чаша 5 л На внутренние стенки нанесено антипригарное покрытие. • Сенсорное управление Позволяет легко выбрать одну из восьми автоматических программ, задействовать режимы гриля или конвекции и установить нужные настройки. • Таймер отключения Дает возможность не следить за временем постоянно, устанавливается на 15, 30 или 60 минут. • Безопасность Прибор не будет работать при открытой крышке. Предусмотрена защита от перегрева. В комплект поставки входят корзина для жарки и низкая решетка для гриля.


Теги товара: с тэном
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Аэрогриль BQ AF5011S Чёрный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...