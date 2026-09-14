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Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный

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Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 1
Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 2
Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 3
Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 4
Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 5
Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 6
Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
решетка; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Управление
сенсорное
Нагревательный элемент
тэн
  • Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 1
  • Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 2
  • Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 3
  • Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 4
  • Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 5
  • Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 6
  • Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735592
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
решетка; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
271 x 431 x 344 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х39х34
Вес, кг.
6.76

Описание товара Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный

Универсальный прибор 4 в 1: гриль, жарка, выпечка, запекание Мощность 2000 Вт XL объем 9 л Технология Duo Heat: готовьте до 40% быстрее благодаря мощному сочетанию двух нагревательных элементов и конвекции воздуха внутри Сенсорное управление 8 автоматических программ Ручная регулировка температуры и установка таймера Специальное покрытие чаши и решетки Non-Stick PRO Корпус и камера из нержавеющей стали



Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном

Отзывы о товаре Аэрогриль BQ AF9011S Чёрный




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Аэрогриль
Мощность
2000
Цвет
черный
Комплектация
решетка; руководство по эксплуатации; гарантийный талон
Регулировка температуры
да
Количество чаш
1
Количество нагревательных элементов
2
Минимальная температура нагрева
60
Максимальная температура нагрева
200
Приготовление на пару
есть
Управление
сенсорное
Развернуть
Таймер
да
Нагревательный элемент
тэн
Габариты (ШxВxГ), мм
271 x 431 x 344 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный прибор 4 в 1: гриль, жарка, выпечка, запекание Мощность 2000 Вт XL объем 9 л Технология Duo Heat: готовьте до 40% быстрее благодаря мощному сочетанию двух нагревательных элементов и конвекции воздуха внутри Сенсорное управление 8 автоматических программ Ручная регулировка температуры и установка таймера Специальное покрытие чаши и решетки Non-Stick PRO Корпус и камера из нержавеющей стали


Теги товара: с двумя ТЭНами, с тэном
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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