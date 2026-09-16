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Уцененный товар Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Уцененный товар Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние, 735189

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Уценка
Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
Уценка
Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
Уценка
Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Briston Maroney
Альбом (сингл)
Sunflower
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 1
  • Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 2
  • Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
1 080 руб.  1 590 руб. 
Начислим 18 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 735189
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние
1 080 руб. -32%
1 590 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645815]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Briston Maroney
Альбом (сингл)
Sunflower
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Уцененный товар Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние

Причина уценки: вскрыта упаковка, мелкие царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка, постер

Отзывы о товаре Уцененный товар Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Warner Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner Music
Barcode
[0075678645815]
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Briston Maroney
Альбом (сингл)
Sunflower
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Развернуть
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Причина уценки: вскрыта упаковка, мелкие царапины; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка, постер
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Briston Maroney - Sunflower (0075678645815) виниловая пластинка хорошее состояние - стоимость товара 1080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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