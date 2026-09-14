HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара HammerFall - Legacy Of Kings (coloured) (4065629732479) виниловая пластинка
Legacy Of Kings — второй студийный альбом шведской пауэр-метал-группы Hammerfall, вышедший в 1998 году. Переиздание на оранжевом виниле в гейтфолде. Через год после своего дебютного альбома "Glory To The Brave" шведская пауэр-метал группа Hammerfall выпустила свой второй студийный альбом под названием "Legacy Of Kings". Его снова спродюсировал Фредрик Нордстрём, только на этот раз с гитаристом Оскаром Дроньяком в качестве сопродюсера. "Legacy Of Kings" - это еще одна плотная, со вкусом сделанная, безупречная коллекция цепляющего, запоминающегося и мелодичного хэви-метала в традициях Priest, Maiden, Saxon, Accept и Helloween. Ожидайте парящего, мелодичного вокала, частых двойных гитарных линий и мелодичных гитарных соло, прочных, галопирующих барабанов и героических текстов на темы триумфа и победы. "После успеха "Glory To The Brave" мы были под давлением, чтобы оправдать наши ожидания. Но мы не волновались, у нас было видение идеальной хэви-метал группы, и мы были полны решимости воплотить его в жизнь", - объясняет гитарист Оскар Дроньяк.
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