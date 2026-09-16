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Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка

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Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка - фото 1
Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Тошнота
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка - фото 1
  • Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 
Начислим 134 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729594
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка
3 570 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059680927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Тошнота
Жанр
панк
Трек-лист
Какое Небо, Кто Сильнее — Тот И Прав, Харакири, Колыбельная, Капуста, Никто Не Хотел Умирать, Боевой Стимул, Против, Заебись!, Второй Эшелон, Человек Человеку — Волк, Солдатами Не Рождаются, Повезло, Новый 37-й, Проволока Сомнения, Парадокс, Солженицын Писал О Совсем Другом, Кто Сдохнет Первым, Анархия, Увы!, Однажды, Всё Идёт По Плану, Вот Какое Небо
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым, наиболее заметная представительница сибирского панк-рока. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы, а в 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока. «Гражданская оборона» являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.

Отзывы о товаре Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059680927]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Тошнота
Жанр
панк
Трек-лист
Какое Небо, Кто Сильнее — Тот И Прав, Харакири, Колыбельная, Капуста, Никто Не Хотел Умирать, Боевой Стимул, Против, Заебись!, Второй Эшелон, Человек Человеку — Волк, Солдатами Не Рождаются, Повезло, Новый 37-й, Проволока Сомнения, Парадокс, Солженицын Писал О Совсем Другом, Кто Сдохнет Первым, Анархия, Увы!, Однажды, Всё Идёт По Плану, Вот Какое Небо
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым, наиболее заметная представительница сибирского панк-рока. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы, а в 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока. «Гражданская оборона» являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гр.Об. - Тошнота (4660059680927) виниловая пластинка - стоимость товара 3570 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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