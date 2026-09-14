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Гр.Об. - Так Закалялась Сталь (4660059680842) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Гр.Об. - Так Закалялась Сталь (4660059680842) виниловая пластинка

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Гр.Об. - Так Закалялась Сталь (4660059680842) виниловая пластинка - фото 1
Гр.Об. - Так Закалялась Сталь (4660059680842) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Так Закалялась Сталь
Жанр
панк
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Гр.Об. - Так Закалялась Сталь (4660059680842) виниловая пластинка - фото 1
  • Гр.Об. - Так Закалялась Сталь (4660059680842) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 570 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729593
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Характеристики

Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059680842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Так Закалялась Сталь
Жанр
панк
Трек-лист
Новая Патриотическая, Солдатами Не Рождаются, Глобальность, В Каждом Доме, Один День Ивана Денисовича, Новый 37-й, Кто Сильнее — Тот И Прав, Так Закалялась Сталь, Обосраться И Не Жить, Лето Прошло, Харакири, КГБ, Амнезия, Тишина, Анархия, Колыбельная
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Гр.Об. - Так Закалялась Сталь (4660059680842) виниловая пластинка

Советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым, наиболее заметная представительница сибирского панк-рока. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы, а в 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока. «Гражданская оборона» являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.

Отзывы о товаре Гр.Об. - Так Закалялась Сталь (4660059680842) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Выргород
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Выргород
Barcode
[4660059680842]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Гр.Об.
Альбом (сингл)
Так Закалялась Сталь
Жанр
панк
Трек-лист
Новая Патриотическая, Солдатами Не Рождаются, Глобальность, В Каждом Доме, Один День Ивана Денисовича, Новый 37-й, Кто Сильнее — Тот И Прав, Так Закалялась Сталь, Обосраться И Не Жить, Лето Прошло, Харакири, КГБ, Амнезия, Тишина, Анархия, Колыбельная
Версия издания
стандартное
Развернуть
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Страна производитель
Россия
Описание
Советская и российская рок-группа, основанная 8 ноября 1984 года в Омске Егором Летовым и Константином Рябиновым, наиболее заметная представительница сибирского панк-рока. Музыка коллектива на начальном этапе представляла собой панк-рок с сильным гаражным влиянием, сохранявшимся на всём протяжении творческой деятельности группы, а в 1990-х годах её стилистика сместилась в сторону психоделического рока. «Гражданская оборона» являлась одной из наиболее влиятельных панк-рок-групп СССР и России. Группа распалась в 2008 году после смерти Егора Летова.
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