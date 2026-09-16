Freddie Mercury - Mr Bad Guy (coloured) (0050087584733) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
Mr Bad Guy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 570 руб.
В наличии
Код товара: 735041
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0050087584733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
Mr Bad Guy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Let's Turn It On, Made In Heaven, I Was Born To Love You, Foolin' Around, Your Kind Of Lover, Bad Guy, Man Made Paradise, There Must Be More To Life Than This, Living On My Own, My Love Is Dangerous, Love Me Like There's No Tomorrow
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Freddie Mercury - Mr Bad Guy (coloured) (0050087584733) виниловая пластинка
Альбом Mr. Bad Guy, первоначально выпущенный в конце апреля 1985 года, стал первым альбомом Меркьюри, вышедшим вне группы, которую он основал 15 лет назад и помог ей достичь ошеломляющих художественных и коммерческих высот. В нём он освободился от рамок группы, сменив хамелеонскую, стадионную музыку Queen на сборник песен, сочетающих его уникальный авторский стиль с энергичным, танцевальным и поп-ориентированным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0050087584733]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Freddie Mercury
Альбом (сингл)
Mr Bad Guy
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
Let's Turn It On, Made In Heaven, I Was Born To Love You, Foolin' Around, Your Kind Of Lover, Bad Guy, Man Made Paradise, There Must Be More To Life Than This, Living On My Own, My Love Is Dangerous, Love Me Like There's No Tomorrow
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Альбом Mr. Bad Guy, первоначально выпущенный в конце апреля 1985 года, стал первым альбомом Меркьюри, вышедшим вне группы, которую он основал 15 лет назад и помог ей достичь ошеломляющих художественных и коммерческих высот. В нём он освободился от рамок группы, сменив хамелеонскую, стадионную музыку Queen на сборник песен, сочетающих его уникальный авторский стиль с энергичным, танцевальным и поп-ориентированным звучанием.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Freddie Mercury - Mr Bad Guy (coloured) (0050087584733) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5570 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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