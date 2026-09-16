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Belle Epoque - Black Is Black (0094637860113) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Belle Epoque - Black Is Black (0094637860113) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Belle Epoque
Альбом (сингл)
Black Is Black
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Belle Epoque - Black Is Black (0094637860113) - фото 1
  • Belle Epoque - Black Is Black (0094637860113) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 970 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 734996
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Belle Epoque - Black Is Black (0094637860113) виниловая пластинка
2 970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[0094637860113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Belle Epoque
Альбом (сингл)
Black Is Black
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Miss Broadway, Me And You, Losing You, Disco Sound:, Black Is Black, Why Don't You Lay Down, Black Is Black
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Belle Epoque - Black Is Black (0094637860113) виниловая пластинка

Black Is Black — дебютный студийный альбом французского женского диско-трио Belle Epoque, выпущенный первоначально в 1977 году. Пластинка принесла группе международную известность. Альбом стал классикой эпохи, его ставили практически на всех дискотеках мира того времени. Ремастированное издание на 180 г виниле. Заглавный сингл «Black Is Black», танцевальная кавер-версия одноименного сингла 1966 года группы Los Bravos, стал «золотым» хитом, достигнув 2-го места в чартах Великобритании и 1-го места в Австралии. Первая сторона пластинки состоит из нескольких отдельных треков, включая другой крупный хит группы «Miss Broadway». Вторая сторона представляет собой масштабную 14-минутную сюиту «Disco Sound», включающую заглавную песню «Black Is Black» и «Why Don't You Lay Down».

Отзывы о товаре Belle Epoque - Black Is Black (0094637860113) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
SPD
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
SPD
Barcode
[0094637860113]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Belle Epoque
Альбом (сингл)
Black Is Black
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Miss Broadway, Me And You, Losing You, Disco Sound:, Black Is Black, Why Don't You Lay Down, Black Is Black
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Black Is Black — дебютный студийный альбом французского женского диско-трио Belle Epoque, выпущенный первоначально в 1977 году. Пластинка принесла группе международную известность. Альбом стал классикой эпохи, его ставили практически на всех дискотеках мира того времени. Ремастированное издание на 180 г виниле. Заглавный сингл «Black Is Black», танцевальная кавер-версия одноименного сингла 1966 года группы Los Bravos, стал «золотым» хитом, достигнув 2-го места в чартах Великобритании и 1-го места в Австралии. Первая сторона пластинки состоит из нескольких отдельных треков, включая другой крупный хит группы «Miss Broadway». Вторая сторона представляет собой масштабную 14-минутную сюиту «Disco Sound», включающую заглавную песню «Black Is Black» и «Why Don't You Lay Down».
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Belle Epoque - Black Is Black (0094637860113) виниловая пластинка - стоимость товара 2970 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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