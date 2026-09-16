OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Creepshow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
стандартное
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 270 руб.
В наличии
Код товара: 734924
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Creepshow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, The Creepshow Welcomes You, Henry is Told the Family Secrets, She Bashed His Head in, Bedelia Arrives, Where's My Cake? I Want My Cake, Nate Comes out of the Grave, Henry Goes Looking, I Got My Cake, Sylvia on a Platter - a Meteor Arrives, Jordy Discovers His Meteor, Jordy Hallucinates and Takes a Bath, From the Farm to the Beach, Get in That Hole, Harry, If You Can Hold Your Breath, Richard Watches Them Drown, From the Beach to the College, Mike Discovers the Crate, Dex and Mike Move
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка
Саундтрек к классическому фильму ужасов 1982 года «Creepshow». Режиссером фильма выступил Джордж А. Ромеро, сценарий написал Стивен Кинг. Музыку к фильму написал и исполнил Джон Харрисон («Day Of The Dead», «Tales From The Dark Side»). Издание на цветном виниле. Оригинальные мастер-ленты саундтрека к фильму «Creepshow» были утеряны более чем на 30 лет, но благодаря усилиям композитора Джона Харрисона и Waxwork Records, ленты были найдены на чердаке студии звукозаписи Jeree Recording Studios в Нью-Брайтоне, штат Пенсильвания. Ленты сохранились в замечательном состоянии за эти годы и были перемикшированы и перемастерированы для винила. Саундтрек к «Creepshow» никогда не звучал так хорошо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789235]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Creepshow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Prologue, The Creepshow Welcomes You, Henry is Told the Family Secrets, She Bashed His Head in, Bedelia Arrives, Where's My Cake? I Want My Cake, Nate Comes out of the Grave, Henry Goes Looking, I Got My Cake, Sylvia on a Platter - a Meteor Arrives, Jordy Discovers His Meteor, Jordy Hallucinates and Takes a Bath, From the Farm to the Beach, Get in That Hole, Harry, If You Can Hold Your Breath, Richard Watches Them Drown, From the Beach to the College, Mike Discovers the Crate, Dex and Mike Move
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
зеленый, красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Саундтрек к классическому фильму ужасов 1982 года «Creepshow». Режиссером фильма выступил Джордж А. Ромеро, сценарий написал Стивен Кинг. Музыку к фильму написал и исполнил Джон Харрисон («Day Of The Dead», «Tales From The Dark Side»). Издание на цветном виниле. Оригинальные мастер-ленты саундтрека к фильму «Creepshow» были утеряны более чем на 30 лет, но благодаря усилиям композитора Джона Харрисона и Waxwork Records, ленты были найдены на чердаке студии звукозаписи Jeree Recording Studios в Нью-Брайтоне, штат Пенсильвания. Ленты сохранились в замечательном состоянии за эти годы и были перемикшированы и перемастерированы для винила. Саундтрек к «Creepshow» никогда не звучал так хорошо.
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Теги товара: Кинематограф
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
OST - Creepshow (John Harrison) (coloured) (0850078789235) виниловая пластинка - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 6270 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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