Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green
Смартфон Infinix сочетает в себе высокую производительность и длительное время автономной работы. Аккумулятор на 6150 мА·ч подарит свободу от подзарядок почти на целый месяц в режиме ожидания — рекордное преимущество для активных дней и дальних поездок. Большой 6,78-дюймовый экран обеспечивает комфорт для фильмов, игр и повседневных задач, а 8 ядер и 8 Гб оперативной памяти справятся даже с ресурсоёмкими приложениями. Храните коллекции фото, видео и приложений — встроенной памяти 256 Гб хватит с запасом. Только самые современные функции: поддержка 5G обеспечит быстрый интернет, NFC — лёгкие бесконтактные оплаты, а сканер отпечатка пальца ускорит доступ к устройству. Смартфон поддерживает nano-SIM и eSIM — удобно для тех, кто хочет разделять рабочие и личные номера. Лёгкий пластиковый корпус делает гаджет практичным для ежедневного использования.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С Type-C, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 33 050 руб.8263 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 33 050 руб.8263 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Silver
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Silver
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Gold
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С Type-C, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC
Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green