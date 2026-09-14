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Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green

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Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 1
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 2
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 3
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 4
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 5
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 6
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 7
Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Infinix Note Edge
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Dimensity 7100
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 6
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 7
  • Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%
20 890 руб.  27 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734777
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Характеристики

Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, чехол, защитная пленка, булавка для сим-карты, кабель, документация
Линейка
Infinix Note Edge
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100
Частота процессора, МГц
2400
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
573
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
263

Описание товара Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green

Смартфон Infinix сочетает в себе высокую производительность и длительное время автономной работы. Аккумулятор на 6150 мА·ч подарит свободу от подзарядок почти на целый месяц в режиме ожидания — рекордное преимущество для активных дней и дальних поездок. Большой 6,78-дюймовый экран обеспечивает комфорт для фильмов, игр и повседневных задач, а 8 ядер и 8 Гб оперативной памяти справятся даже с ресурсоёмкими приложениями. Храните коллекции фото, видео и приложений — встроенной памяти 256 Гб хватит с запасом. Только самые современные функции: поддержка 5G обеспечит быстрый интернет, NFC — лёгкие бесконтактные оплаты, а сканер отпечатка пальца ускорит доступ к устройству. Смартфон поддерживает nano-SIM и eSIM — удобно для тех, кто хочет разделять рабочие и личные номера. Лёгкий пластиковый корпус делает гаджет практичным для ежедневного использования.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Green




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Характеристики
Бренд
Infinix
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, чехол, защитная пленка, булавка для сим-карты, кабель, документация
Линейка
Infinix Note Edge
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100
Развернуть
Частота процессора, МГц
2400
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Тип SIM-карты
eSIM, nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50МП
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
573
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Infinix сочетает в себе высокую производительность и длительное время автономной работы. Аккумулятор на 6150 мА·ч подарит свободу от подзарядок почти на целый месяц в режиме ожидания — рекордное преимущество для активных дней и дальних поездок. Большой 6,78-дюймовый экран обеспечивает комфорт для фильмов, игр и повседневных задач, а 8 ядер и 8 Гб оперативной памяти справятся даже с ресурсоёмкими приложениями. Храните коллекции фото, видео и приложений — встроенной памяти 256 Гб хватит с запасом. Только самые современные функции: поддержка 5G обеспечит быстрый интернет, NFC — лёгкие бесконтактные оплаты, а сканер отпечатка пальца ускорит доступ к устройству. Смартфон поддерживает nano-SIM и eSIM — удобно для тех, кто хочет разделять рабочие и личные номера. Лёгкий пластиковый корпус делает гаджет практичным для ежедневного использования.
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Отзывы


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