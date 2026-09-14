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Телевизор Hisense LED 50A6Q 50" купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Hisense LED 50A6Q 50"

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Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 1
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 2
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 3
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 4
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 5
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 6
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 7
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 8
  • Телевизор Hisense LED 50A6Q 50&quot; - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734753
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Характеристики

Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Телевизор, подставка, кабель питания, ПДУ, батарейки (опция), документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.25х0.79х0.13
Вес, кг.
12.55

Описание товара Телевизор Hisense LED 50A6Q 50"

? Развлечения, словно на стадионе — у вас дома Телевизор Hisense A6Q создаёт ощущение живого присутствия благодаря технологии AI Smooth Motion, MEMC и интеллектуальному шумоподавлению. Даже в самых динамичных сценах — будь то трансляция футбольного матча или напряжённый боевик — картинка остаётся чёткой, а движения — плавными и реалистичными. ? Игры без компромиссов Новый уровень гейминга с Game Mode PLUS. Режим снижает задержку ввода, а поддержка VRR и ALLM исключает разрывы и лаги. Благодаря игровой панели все настройки теперь под рукой — реагируйте быстрее, побеждайте увереннее. ? Звук, погружающий с первых секунд Совместная работа Dolby Audio и DTS Virtual:X создаёт объемное звучание с чёткими голосами и эффектами, от которых захватывает дух. Почувствуйте любимые фильмы, сериалы и концерты так, как задумано. ? Кино, как у режиссёра на монтаже Режим Filmmaker Mode передаёт картинку без лишней постобработки. Вы видите кино таким, каким его задумывал автор — без искажений, с точной передачей атмосферы и визуального замысла. ? Голосовой помощник всегда рядом Управление телевизором стало проще: воспользуйтесь голосом, чтобы переключить канал, отрегулировать громкость или найти нужное приложение — без кликов, пультов и суеты. ? Изображение — как новое, даже у старых фильмов Функция 4K AI Upscaler придаёт контенту новое качество: даже старые видео или телешоу выглядят чётко и современно. Каждый кадр — на уровне UHD. ? Яркость, адаптированная под вас Интеллектуальная регулировка яркости экономит электроэнергию, автоматически подстраиваясь под освещение в комнате. Комфорт для глаз — и для счёта за электричество. ? Контент с гаджета — прямо на большой экран Функция Share to TV позволяет мгновенно вывести видео, фото или презентацию со смартфона или ноутбука на экран телевизора. Выберите между дублированием экрана и быстрой трансляцией — всё просто и без лишних настроек. ? Гибкий выбор размеров Hisense A6Q доступен в разных диагоналях: от компактных 43" до масштабных 85", чтобы каждый смог найти идеальное решение для спальни, гостиной или зала. ? Мощная операционная система и персонализированный контент Современная Smart-платформа предлагает контент со всего мира, удобный поиск и персональные рекомендации. Телевизор подстраивается под ваши интересы, а не наоборот. ? Один пульт — всё управление С помощью технологии EzPlay вы управляете телевизором и звуковыми устройствами с одного пульта. Это удобно, стильно и современно. ? Забота о зрении — даже в тёмное время суток Специальный режим снижает нагрузку на глаза при просмотре в условиях низкой освещённости. Идеально для вечерних фильмов и длительных сериалов.

Отзывы о товаре Телевизор Hisense LED 50A6Q 50"




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Характеристики
Бренд
Hisense
Тип товара
Телевизоры
Комплектация
Телевизор, подставка, кабель питания, ПДУ, батарейки (опция), документация
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
50
Диагональ экрана, см
127
Технология экрана
Direct LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Поддержка 3D
нет
Операционная система
VIDAA
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
400x200
Энергопотребление при работе, Вт
120
Страна производитель
Китай
Описание
? Развлечения, словно на стадионе — у вас дома Телевизор Hisense A6Q создаёт ощущение живого присутствия благодаря технологии AI Smooth Motion, MEMC и интеллектуальному шумоподавлению. Даже в самых динамичных сценах — будь то трансляция футбольного матча или напряжённый боевик — картинка остаётся чёткой, а движения — плавными и реалистичными. ? Игры без компромиссов Новый уровень гейминга с Game Mode PLUS. Режим снижает задержку ввода, а поддержка VRR и ALLM исключает разрывы и лаги. Благодаря игровой панели все настройки теперь под рукой — реагируйте быстрее, побеждайте увереннее. ? Звук, погружающий с первых секунд Совместная работа Dolby Audio и DTS Virtual:X создаёт объемное звучание с чёткими голосами и эффектами, от которых захватывает дух. Почувствуйте любимые фильмы, сериалы и концерты так, как задумано. ? Кино, как у режиссёра на монтаже Режим Filmmaker Mode передаёт картинку без лишней постобработки. Вы видите кино таким, каким его задумывал автор — без искажений, с точной передачей атмосферы и визуального замысла. ? Голосовой помощник всегда рядом Управление телевизором стало проще: воспользуйтесь голосом, чтобы переключить канал, отрегулировать громкость или найти нужное приложение — без кликов, пультов и суеты. ? Изображение — как новое, даже у старых фильмов Функция 4K AI Upscaler придаёт контенту новое качество: даже старые видео или телешоу выглядят чётко и современно. Каждый кадр — на уровне UHD. ? Яркость, адаптированная под вас Интеллектуальная регулировка яркости экономит электроэнергию, автоматически подстраиваясь под освещение в комнате. Комфорт для глаз — и для счёта за электричество. ? Контент с гаджета — прямо на большой экран Функция Share to TV позволяет мгновенно вывести видео, фото или презентацию со смартфона или ноутбука на экран телевизора. Выберите между дублированием экрана и быстрой трансляцией — всё просто и без лишних настроек. ? Гибкий выбор размеров Hisense A6Q доступен в разных диагоналях: от компактных 43" до масштабных 85", чтобы каждый смог найти идеальное решение для спальни, гостиной или зала. ? Мощная операционная система и персонализированный контент Современная Smart-платформа предлагает контент со всего мира, удобный поиск и персональные рекомендации. Телевизор подстраивается под ваши интересы, а не наоборот. ? Один пульт — всё управление С помощью технологии EzPlay вы управляете телевизором и звуковыми устройствами с одного пульта. Это удобно, стильно и современно. ? Забота о зрении — даже в тёмное время суток Специальный режим снижает нагрузку на глаза при просмотре в условиях низкой освещённости. Идеально для вечерних фильмов и длительных сериалов.
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