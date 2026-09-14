Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X5C 4/64Gb (5109BYFA) Green
**Смартфон HONOR X5C 4+64Gb, зелёный (5109BYFA)** Откройте для себя мир современных технологий с смартфоном HONOR X5C! Стильный дизайн, высокая производительность и широкие возможности — всё, что нужно для комфортного использования. **Почему стоит выбрать HONOR X5C?** * **Большой и чёткий дисплей:** диагональ 6,74 дюйма и разрешение 1600 x 720 пикселей обеспечивают яркое и детализированное изображение. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 90 Гц делает интерфейс более отзывчивым и приятным в использовании. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 5260 мАч позволит вам наслаждаться любимыми приложениями и контентом без частых подзарядок. * **Быстрая и стабильная работа:** процессор MediaTek Helio G81 гарантирует высокую производительность даже при многозадачности. * **Достаточно места для ваших файлов:** 64 ГБ встроенной памяти и возможность расширения с помощью карты памяти (вместо одной SIM-карты). * **Двойная тыловая камера:** запечатлевайте яркие и чёткие моменты вашей жизни. * **Современные технологии связи:** Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11ac и два слота для SIM-карт для надёжной связи и быстрого доступа в интернет. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для быстрой и надёжной разблокировки устройства. **Основные характеристики:** * операционная система: Android 15; * тип корпуса: моноблок; * материал корпуса: пластик; * цвет корпуса: зелёный; * проводной интерфейс: USB Type-C. HONOR X5C — это сочетание стиля, мощности и функциональности. Выберите смартфон, который будет радовать вас каждый день!
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