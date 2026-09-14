Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi A7 Pro RU 4/64Gb Mist Blue
Смартфоны Xiaomi отличаются высоким качеством и современным дизайном, и этот голубой вариант не является исключением. Он выполнен с использованием прочного пластика и стекла, что обеспечивает не только стильный внешний вид, но и надежность в повседневном использовании. Стандарт защиты IP52 гарантирует базовую защиту от пыли и влаги, сохраняя ваш телефон в безопасности в различных условиях. Устройство оснащено большим 6,9-дюймовым экраном с разрешением 1600x720, что обеспечивает четкое и яркое изображение, удобное для просмотра видео и работы с приложениями. Высокая частота обновления экрана в 120 Гц обеспечивает плавность и быстроту отклика, делая ваш опыт использования еще более комфортным и увлекательным. Под капотом у смартфона находится мощный процессор Unisoc Tiger T615 с частотой 1800 МГц и восемью ядрами, который обеспечивает стабильную и быструю работу устройства. В тандеме с 4 ГБ оперативной памяти этот смартфон способен справляться с многозадачностью и запускать современные приложения без задержек. Устройство работает на операционной системе Android, предоставляя доступ к огромному количеству приложений через Google Play. Встроенная память объемом 64 ГБ позволяет хранить множество файлов, а если этого недостаточно, всегда можно воспользоваться слотом для карты памяти для расширения хранилища. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что особенно удобно для тех, кто предпочитает разделять личные и рабочие контакты. Этот телефон от Xiaomi — отличное сочетание функциональности, стиля и доступности, готовое удовлетворить потребности современных пользователей.
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