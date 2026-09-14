Смартфон Poco C81 Pro 4/64Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco C81 Pro 4/64Gb Black
Смартфон POCO C81 Pro POCO C81 Pro — это отличный баланс стильного дизайна, современных технологий и высокой автономности. Смартфон разработан для тех, кто ценит большие плавные экраны, долгую работу без подзарядки и новые стандарты операционных систем. Большой иммерсивный дисплей 120 Гц Смартфон оснащен внушительным 6.9-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 20:9 и разрешением 1600 x 720. Главное преимущество дисплея — повышенная частота обновления 120 Гц, обеспечивающая высокую плавность интерфейса. Экран выполнен в формате с каплевидным вырезом и поддерживает работу с касаниями мокрыми пальцами. Восьмиядерный процессор Аппаратная платформа устройства базируется на 8-ядерном процессоре T7250, выполненном по 12-нм техпроцессу (2 ядра по 1.8 ГГц Cortex-A75 и 6 ядер по 1.6 ГГц Cortex-A55). За обработку графики отвечает чип Mali-G57 MP1. Данная конфигурация обеспечивает стабильную производительность для повседневных задач и приложений. Камера с поддержкой ИИ Для создания снимков предусмотрена 13 Мп основная тыловая камера с поддержкой алгоритмов искусственного интеллекта (ИИ), дополненная вспомогательным QVGA-модулем. На фронтальной панели расположена камера с разрешением 8 Мп (FF), размещенная в каплевидном вырезе. Мощный аккумулятор 6000 мАч Смартфон получил емкую батарею на 6000 мАч (тип.), рассчитанную на продолжительное время использования. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 15 Вт, а соответствующий адаптер питания на 15 Вт уже идет в комплекте. Подключение осуществляется через современный порт USB Type-C с поддержкой функции USB OTG. Актуальное ПО, безопасность и интерфейсы POCO C81 Pro поставляется с новейшей операционной системой Android 16 и фирменной оболочкой HyperOS 3. Расширение памяти: Предусмотрен отдельный полноценный слот для карты памяти MicroSD объемом до 2 ТБ. Биометрическая защита: Доступны быстрый сканер отпечатков пальцев, расположенный сбоку, а также функция распознавания лица. Связь и сети: Поддержка двух SIM-карт формата nano-SIM (режим Dual Standby) в сетях FDD-LTE (банды 1/3/5/7/8/20/28) и TDD-LTE (банды 38/40/41), а также Wi-Fi 2.4 ГГц и Bluetooth 5.2. Навигация: Точный мультисистемный модуль GPS, ГЛОНАСС, Galileo, Beidou и QZSS. Аудиовозможности: Наличие привычного 3,5 мм разъема для наушников и встроенного FM-радио. Эргономика и материалы корпуса При внушительных характеристиках и емкой батарее корпус устройства сохранил комфортные габариты: 171,56 x 79,47 x 8,15 мм, а вес составляет 198 грамм. Фронтальная панель выполнена из стекла, а задняя крышка и боковая рамка — из практичного пластика.
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