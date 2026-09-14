Top.Mail.Ru
Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка - фото 1
Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Домогаров
Альбом (сингл)
Вертинский
Жанр
Шансон
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка - фото 1
  • Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734582
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Домогаров
Альбом (сингл)
Вертинский
Жанр
Шансон
Трек-лист
Над розовым морем, Палестинское танго, Темнеет дорога, Жёлтый ангел, Мадам, уже падают листья, Без женщин, Прощальный ужин, Доченьки, Чужие города, Ты успокой меня, Песенка о моей жене, Последнее письмо
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка

Проект сочетает в себе филигранное музыкальное звучание, точный и верный интонационный рисунок и стиль композиций, а также уровень исполнительского мастерства артистов, задействованных в его реализации. Это уникальный творческий продукт с высочайшим качеством звука и невероятными джазовыми авторскими аранжировками, не имеющими аналогов. В канву Альбома вплетена идея многогранности творчества знаменитого артиста: песенки, как называл их сам Вертинский, трагические, с тонкой иронией, очень лёгкие, про отношения мужчин и женщин, на смену которым пришли драматические баллады, а также произведения, написанные Вертинским на стихи русских и советских поэтов, многие из которых стали символами того времени.



Теги товара: Шансон

Отзывы о товаре Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Landy Star Music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Landy Star Music
Barcode
[4657819849212]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Александр Домогаров
Альбом (сингл)
Вертинский
Жанр
Шансон
Трек-лист
Над розовым морем, Палестинское танго, Темнеет дорога, Жёлтый ангел, Мадам, уже падают листья, Без женщин, Прощальный ужин, Доченьки, Чужие города, Ты успокой меня, Песенка о моей жене, Последнее письмо
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Проект сочетает в себе филигранное музыкальное звучание, точный и верный интонационный рисунок и стиль композиций, а также уровень исполнительского мастерства артистов, задействованных в его реализации. Это уникальный творческий продукт с высочайшим качеством звука и невероятными джазовыми авторскими аранжировками, не имеющими аналогов. В канву Альбома вплетена идея многогранности творчества знаменитого артиста: песенки, как называл их сам Вертинский, трагические, с тонкой иронией, очень лёгкие, про отношения мужчин и женщин, на смену которым пришли драматические баллады, а также произведения, написанные Вертинским на стихи русских и советских поэтов, многие из которых стали символами того времени.


Теги товара: Шансон
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...