Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Александр Домогаров - Вертинский (4657819849212) виниловая пластинка
Проект сочетает в себе филигранное музыкальное звучание, точный и верный интонационный рисунок и стиль композиций, а также уровень исполнительского мастерства артистов, задействованных в его реализации. Это уникальный творческий продукт с высочайшим качеством звука и невероятными джазовыми авторскими аранжировками, не имеющими аналогов. В канву Альбома вплетена идея многогранности творчества знаменитого артиста: песенки, как называл их сам Вертинский, трагические, с тонкой иронией, очень лёгкие, про отношения мужчин и женщин, на смену которым пришли драматические баллады, а также произведения, написанные Вертинским на стихи русских и советских поэтов, многие из которых стали символами того времени.
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Теги товара: Шансон
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Шансон
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