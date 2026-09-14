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Zakk Sabbath - Greatest Riffs (0884388891340) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Zakk Sabbath - Greatest Riffs (0884388891340) виниловая пластинка

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Zakk Sabbath - Greatest Riffs (0884388891340) виниловая пластинка - фото 1
Zakk Sabbath - Greatest Riffs (0884388891340) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zakk Sabbath
Альбом (сингл)
Greatest Riffs
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Zakk Sabbath - Greatest Riffs (0884388891340) виниловая пластинка - фото 1
  • Zakk Sabbath - Greatest Riffs (0884388891340) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734573
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Характеристики

Бренд
Magnetic Eye Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Magnetic Eye Records
Barcode
[0884388891340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zakk Sabbath
Альбом (сингл)
Greatest Riffs
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Wizard, N.I.B., Iron Man, Fairies Wear Boots, Sweet Leaf, War Pigs, Into the Void, Solitude, Evil Woman, Under the Sun
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Zakk Sabbath - Greatest Riffs (0884388891340) виниловая пластинка

В сборник «Greatest Riffs» вошли избранные песни с альбомов ZAKK SABBATH «Vertigo» (2020) и «Doomed Forever Forever Doomed» (2024).

Отзывы о товаре Zakk Sabbath - Greatest Riffs (0884388891340) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Magnetic Eye Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Magnetic Eye Records
Barcode
[0884388891340]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Zakk Sabbath
Альбом (сингл)
Greatest Riffs
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Wizard, N.I.B., Iron Man, Fairies Wear Boots, Sweet Leaf, War Pigs, Into the Void, Solitude, Evil Woman, Under the Sun
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
В сборник «Greatest Riffs» вошли избранные песни с альбомов ZAKK SABBATH «Vertigo» (2020) и «Doomed Forever Forever Doomed» (2024).
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Отзывы


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