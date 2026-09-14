The Beatles - Anthology 1 (0602478084805) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 1
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 130 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 733882
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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478084805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 1
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Free As A Bird, Speech: John Lennon, That'll Be The Day, In Spite Of All The Danger, Speech: Paul McCartney, Hallelujah, I Love Her So, You'll Be Mine, Cayenne, Speech: Paul, My Bonnie, Ain't She Sweet, Cry For A Shadow, Speech: John, Speech: Brian, Searchin', Three Cool Cats, The Sheik Of Araby, Like Dreamers Do, Hello Little Girl, Speech: Brian Epstein, Besame Mucho, Love Me Do, How Do You Do It, Please Please Me, One After 909 (Sequence), One After 909 (Complete), Lend Me Your Comb, I'll Get
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара The Beatles - Anthology 1 (0602478084805) виниловая пластинка
The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
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Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
3 LP
Лэйбл
Universal Music Group
Barcode
[0602478084805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
The Beatles
Альбом (сингл)
Anthology 1
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Free As A Bird, Speech: John Lennon, That'll Be The Day, In Spite Of All The Danger, Speech: Paul McCartney, Hallelujah, I Love Her So, You'll Be Mine, Cayenne, Speech: Paul, My Bonnie, Ain't She Sweet, Cry For A Shadow, Speech: John, Speech: Brian, Searchin', Three Cool Cats, The Sheik Of Araby, Like Dreamers Do, Hello Little Girl, Speech: Brian Epstein, Besame Mucho, Love Me Do, How Do You Do It, Please Please Me, One After 909 (Sequence), One After 909 (Complete), Lend Me Your Comb, I'll Get
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
The Beatles, они же "великолепная четвёрка", они же "ливерпульская четвёрка" или просто "Битлы" - легендарная рок-группа, которая была создана в 1960 году. Несмотря на то, что квартет просуществовал только до 1970 года, имя группы стало известно каждому человеку на планете. В активе коллектива семь наград Грэмми, а каждый её член награждён Орденом Британской Империи. Известный журнал Rolling Stone создал список "500 величайших альбомов всех времен", где на первом месте разместилась работа Битлз "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band".
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, Queen, Metallica, Король и Шут
Теги товара: The Beatles
The Beatles - Anthology 1 (0602478084805) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 11130 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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