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Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка

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Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка - фото 1
Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка - фото 2
Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка - фото 3
Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience
Жанр
Кантри
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка - фото 1
  • Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка - фото 2
  • Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка - фото 3
  • Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 705410
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Характеристики

Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience
Жанр
Кантри
Трек-лист
Dick Dale & His Del-Tones – Miserlou, Chuck Berry – You Never Can Tell, Dennis Yost & The Classics IV – Spooky, Screamin’ Jay Hawkins – I Put A Spell On You, Serge Gainsbourg – Mambo Miam Miam, Paul Revere & The Raiders – Good Thing, Bernard Herrmann And Orchestra – Intro (Twisted Nerve), Al Green – Let’s Stay Together, Dusty Springfield – Son Of A Preacher Man, Wilson Pickett – Something You Got, Clarence Carter – Backstabbers, Billie Jo Spears – Fever, Los Bravos – Bring A Little Lovin’, Duane
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка

73 трека из культовых фильмов Квентина Тарантино на цветном виниле!. Для некоторых режиссеров музыка в их фильмах кажется не менее (а то и более) важной, чем кадры или диалоги. Многие поклонники Квентина Тарантино сочли бы "Собак из резервуара" без "Stuck in the Middle with Или "Криминальное чтиво" без "Мисирлу", как не "Собаки в резервуарах" или "Криминальное чтиво" вообще. Тарантино описывает свой, возможно, неудивительный, музыкально вдохновленный метод разработки концепции фильма следующим образом: "Когда я начинаю работу над фильмом, когда я пишу фильм или когда у меня есть идея для фильма, я просматриваю свою коллекцию пластинок и просто начинаю играть песни, пытаясь найти индивидуальность фильма, найти дух фильма. И тогда, "бум", я в конце концов натыкаюсь на одну, две или три песни или одну песню в частности: "О, это будет отличная вступительная песня"". "The Tarantino Experience" - это дань уважения одному из величайших режиссеров последних 50 лет и его необыкновенному таланту Музыка из фильмов "Криминальное чтиво", "Убить Билла, том 1", "Джеки Браун", "Резервуарные псы", "Доказательство смерти" и фильма 2019 года "Однажды в Голливуде" поможет вам узнать о личном подходе Тарантино к своим проектам, когда дело доходит до музыки.

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Характеристики
Бренд
MPO
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
6 LP
Лэйбл
MPO
Barcode
[8430717000307]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Various Artists
Альбом (сингл)
The Tarantino Experience
Жанр
Кантри
Трек-лист
Dick Dale & His Del-Tones – Miserlou, Chuck Berry – You Never Can Tell, Dennis Yost & The Classics IV – Spooky, Screamin’ Jay Hawkins – I Put A Spell On You, Serge Gainsbourg – Mambo Miam Miam, Paul Revere & The Raiders – Good Thing, Bernard Herrmann And Orchestra – Intro (Twisted Nerve), Al Green – Let’s Stay Together, Dusty Springfield – Son Of A Preacher Man, Wilson Pickett – Something You Got, Clarence Carter – Backstabbers, Billie Jo Spears – Fever, Los Bravos – Bring A Little Lovin’, Duane
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Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Box Set
Страна производитель
Германия
Описание
73 трека из культовых фильмов Квентина Тарантино на цветном виниле!. Для некоторых режиссеров музыка в их фильмах кажется не менее (а то и более) важной, чем кадры или диалоги. Многие поклонники Квентина Тарантино сочли бы "Собак из резервуара" без "Stuck in the Middle with Или "Криминальное чтиво" без "Мисирлу", как не "Собаки в резервуарах" или "Криминальное чтиво" вообще. Тарантино описывает свой, возможно, неудивительный, музыкально вдохновленный метод разработки концепции фильма следующим образом: "Когда я начинаю работу над фильмом, когда я пишу фильм или когда у меня есть идея для фильма, я просматриваю свою коллекцию пластинок и просто начинаю играть песни, пытаясь найти индивидуальность фильма, найти дух фильма. И тогда, "бум", я в конце концов натыкаюсь на одну, две или три песни или одну песню в частности: "О, это будет отличная вступительная песня"". "The Tarantino Experience" - это дань уважения одному из величайших режиссеров последних 50 лет и его необыкновенному таланту Музыка из фильмов "Криминальное чтиво", "Убить Билла, том 1", "Джеки Браун", "Резервуарные псы", "Доказательство смерти" и фильма 2019 года "Однажды в Голливуде" поможет вам узнать о личном подходе Тарантино к своим проектам, когда дело доходит до музыки.
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