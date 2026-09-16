Описание товара Various Artists - The Tarantino Experience (Box) (coloured) (8430717000307) виниловая пластинка

73 трека из культовых фильмов Квентина Тарантино на цветном виниле!. Для некоторых режиссеров музыка в их фильмах кажется не менее (а то и более) важной, чем кадры или диалоги. Многие поклонники Квентина Тарантино сочли бы "Собак из резервуара" без "Stuck in the Middle with Или "Криминальное чтиво" без "Мисирлу", как не "Собаки в резервуарах" или "Криминальное чтиво" вообще. Тарантино описывает свой, возможно, неудивительный, музыкально вдохновленный метод разработки концепции фильма следующим образом: "Когда я начинаю работу над фильмом, когда я пишу фильм или когда у меня есть идея для фильма, я просматриваю свою коллекцию пластинок и просто начинаю играть песни, пытаясь найти индивидуальность фильма, найти дух фильма. И тогда, "бум", я в конце концов натыкаюсь на одну, две или три песни или одну песню в частности: "О, это будет отличная вступительная песня"". "The Tarantino Experience" - это дань уважения одному из величайших режиссеров последних 50 лет и его необыкновенному таланту Музыка из фильмов "Криминальное чтиво", "Убить Билла, том 1", "Джеки Браун", "Резервуарные псы", "Доказательство смерти" и фильма 2019 года "Однажды в Голливуде" поможет вам узнать о личном подходе Тарантино к своим проектам, когда дело доходит до музыки.