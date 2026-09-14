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Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) виниловая пластинка

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Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UNKLE
Альбом (сингл)
Ronin II
Жанр
Диско
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
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  • Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 2
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  • Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 4
  • Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 5
  • Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 6
  • Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 7
  • Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 8
  • Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 9
  • Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 900 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733815
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Характеристики

Бренд
Songs For The Def
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Songs For The Def
Barcode
[9700000488440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UNKLE
Альбом (сингл)
Ronin II
Жанр
Диско
Трек-лист
T?j? Ni, The Way Back Home (R?nin / Original), On My Knees (R?nin / Revisited), Exodus (R?nin / Revisited), Farewell (R?nin / Revisited), Ar.Mour (R?nin Def Mix), Looking For The Rain (R?nin Reconstruction), Arm’s Length (R?nin / Club), Nothing To Give (R?nin Reconstruction), Sonata (R?nin Reconstruction), Instability: Closer Than You Will Ever Be (R?nin / Original)
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) виниловая пластинка

R?nin II — микстейп британского музыкальный проекта UNKLE, выпущенный в 2023 году. Издание на розовом винил Этот микстейп, являющийся продолжением альбома R?nin, выпущенного в 2021 году, создан совместно с продюсером, певцом и мультиинструменталистом Миинком, с которым Джеймс Лавель сотрудничает с 2015 года. В альбоме R?nin II представлены 8 новых реконструкций и два совершенно новых трека «The Way Back Home» и «Instability: Closer Than You Will Ever Be». В нём приняли участие Майкл Киванука, Марк Ланеган, ESKA, Миинк, Лиела Мосс, Китон Хенсон, Дхани Харрисон, Эллиотт Пауэр, Филип Шеппард, Каллум Финн, Уил Мэлоун, YS?E и другие. В оформлении использованы фотографии давних коллег UNKLE Уоррена Дю Приза и Ника Торнтона Джонса, а также дизайн от Тосии Хориучи из 7STARS Design, а также Studio:UNKLE.

Отзывы о товаре Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Songs For The Def
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Songs For The Def
Barcode
[9700000488440]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
UNKLE
Альбом (сингл)
Ronin II
Жанр
Диско
Трек-лист
T?j? Ni, The Way Back Home (R?nin / Original), On My Knees (R?nin / Revisited), Exodus (R?nin / Revisited), Farewell (R?nin / Revisited), Ar.Mour (R?nin Def Mix), Looking For The Rain (R?nin Reconstruction), Arm’s Length (R?nin / Club), Nothing To Give (R?nin Reconstruction), Sonata (R?nin Reconstruction), Instability: Closer Than You Will Ever Be (R?nin / Original)
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Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
розовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
R?nin II — микстейп британского музыкальный проекта UNKLE, выпущенный в 2023 году. Издание на розовом винил Этот микстейп, являющийся продолжением альбома R?nin, выпущенного в 2021 году, создан совместно с продюсером, певцом и мультиинструменталистом Миинком, с которым Джеймс Лавель сотрудничает с 2015 года. В альбоме R?nin II представлены 8 новых реконструкций и два совершенно новых трека «The Way Back Home» и «Instability: Closer Than You Will Ever Be». В нём приняли участие Майкл Киванука, Марк Ланеган, ESKA, Миинк, Лиела Мосс, Китон Хенсон, Дхани Харрисон, Эллиотт Пауэр, Филип Шеппард, Каллум Финн, Уил Мэлоун, YS?E и другие. В оформлении использованы фотографии давних коллег UNKLE Уоррена Дю Приза и Ника Торнтона Джонса, а также дизайн от Тосии Хориучи из 7STARS Design, а также Studio:UNKLE.
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Отзывы


Unkle - Ronin II (coloured) (9700000488440) виниловая пластинка - по цене 4900 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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