OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850078789136) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 220 руб.
В наличии
Код товара: 733730
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Характеристики
Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Introduction, Main Titles, Young Ichabod, The Story..., Masbath's Terrible Death, Sweet Dreams, A Gift, Into The Woods/The Witch, More Dreams, The Tree Of Death, Bad Dream/Tender Moment, Evil Eye, The Church Battle, Love Lost, The Windmill, The Chase, The Final Confrontation, A New Day!, End Credits
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850078789136) виниловая пластинка
Дэнни Эльфман — американский кинокомпозитор, певец и автор песен, удостоенный множества наград. Он добился международного признания благодаря написанию музыки к более чем 100 фильмам. Эльфман долгое время сотрудничал с режиссёром Тимом Бёртоном и написал музыку к таким фильмам, как «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы» и «Кошмар перед Рождеством». «Сонная Лощина» — одно из самых обширных оркестровых произведений Эльфмана, в котором используются тяжёлые духовые, тревожные хоровые партии и тревожные струнные. Романтические темы придают этой мрачной и таинственной готической сказке умиротворяющий тон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
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Бренд
WAXWORK RECORDS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Waxwork Records
Barcode
[0850078789136]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Ost
Альбом (сингл)
Sleepy Hollow
Жанр
Саундтреки к фильмам
Трек-лист
Introduction, Main Titles, Young Ichabod, The Story..., Masbath's Terrible Death, Sweet Dreams, A Gift, Into The Woods/The Witch, More Dreams, The Tree Of Death, Bad Dream/Tender Moment, Evil Eye, The Church Battle, Love Lost, The Windmill, The Chase, The Final Confrontation, A New Day!, End Credits
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Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Дэнни Эльфман — американский кинокомпозитор, певец и автор песен, удостоенный множества наград. Он добился международного признания благодаря написанию музыки к более чем 100 фильмам. Эльфман долгое время сотрудничал с режиссёром Тимом Бёртоном и написал музыку к таким фильмам, как «Битлджус», «Эдвард Руки-ножницы» и «Кошмар перед Рождеством». «Сонная Лощина» — одно из самых обширных оркестровых произведений Эльфмана, в котором используются тяжёлые духовые, тревожные хоровые партии и тревожные струнные. Романтические темы придают этой мрачной и таинственной готической сказке умиротворяющий тон.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф, Цветной винил
OST - Sleepy Hollow (Danny Elfman) (coloured) (0850078789136) виниловая пластинка - стоимость товара 7220 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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