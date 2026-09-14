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Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) виниловая пластинка

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Null + Void
Альбом (сингл)
Cryosleep
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) - фото 1
  • Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) - фото 2
  • Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 733727
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Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250382434221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Null + Void
Альбом (сингл)
Cryosleep
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Falling Down (Feat. Black Rebel Motorcycle Club), Into the Void, Asphalt Kiss, Where I Wait (Feat. Dave Gahan), Come to Me, Take It Easy (Feat. the Big Pink), Foreverness, Paragon, Hands Bound (Feat. Shannon Funchess), Lost and Blind
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) виниловая пластинка

Cryosleep — дебютный студийный альбом нью-йоркского продюсера Курта Уэналы (Kurt Uenala), выпущенный под псевдонимом Null + Void в ноябре 2017 года. Лимитированное издание на красном виниле Это альбом контрастов и напряжения, где тьма пронизывается ослепительным светом, а мрачная новая волна перетекает в суровую электронику. В один момент радостные воспоминания уступают место изоляции и сожалению, а в следующий Cryosleep исследует катарсис переполненных танцполов. На протяжении всего альбома Уэнала сочетает свою динамичную продюсерскую работу с невероятными вокалистами — от Дэйва Гаана из Depeche Mode и неподражаемой Шеннон Фанчесс до Black Rebel Motorcycle Club и The Big Pink. Взгляд Null + Void на мрачный поп сочетается с его любовью к детройтскому электро, пронзительным синтезаторным мелодиям и холодной атмосфере. Начиная с кинематографичного трека «Falling Down» и заканчивая мрачными инструментальными композициями вроде «Come To Me», Cryosleep может восприниматься как саундтрек к потерянной космической эпопее. Без сомнения, альбом вызывает ассоциации с «Бегущим по лезвию», антиутопическими пейзажами и великолепием далёких галактик. Как говорит Уэнала, Cryosleep вдохновлён «классической научной фантастикой», образами футуристических машин, поддерживающих людей, замороженных в состоянии сна. Меланхоличная «Foreverness» исследует, о чём они, возможно, думают: «Набор фрагментов, воспоминания о прожитой жизни, сохранённые, но неполные и перемешанные». Между тем, «Into The Void» рисует мирную, потустороннюю картину, «словно парящий к белому свету».

Отзывы о товаре Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4250382434221]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2017
Исполнитель
Null + Void
Альбом (сингл)
Cryosleep
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Falling Down (Feat. Black Rebel Motorcycle Club), Into the Void, Asphalt Kiss, Where I Wait (Feat. Dave Gahan), Come to Me, Take It Easy (Feat. the Big Pink), Foreverness, Paragon, Hands Bound (Feat. Shannon Funchess), Lost and Blind
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Cryosleep — дебютный студийный альбом нью-йоркского продюсера Курта Уэналы (Kurt Uenala), выпущенный под псевдонимом Null + Void в ноябре 2017 года. Лимитированное издание на красном виниле Это альбом контрастов и напряжения, где тьма пронизывается ослепительным светом, а мрачная новая волна перетекает в суровую электронику. В один момент радостные воспоминания уступают место изоляции и сожалению, а в следующий Cryosleep исследует катарсис переполненных танцполов. На протяжении всего альбома Уэнала сочетает свою динамичную продюсерскую работу с невероятными вокалистами — от Дэйва Гаана из Depeche Mode и неподражаемой Шеннон Фанчесс до Black Rebel Motorcycle Club и The Big Pink. Взгляд Null + Void на мрачный поп сочетается с его любовью к детройтскому электро, пронзительным синтезаторным мелодиям и холодной атмосфере. Начиная с кинематографичного трека «Falling Down» и заканчивая мрачными инструментальными композициями вроде «Come To Me», Cryosleep может восприниматься как саундтрек к потерянной космической эпопее. Без сомнения, альбом вызывает ассоциации с «Бегущим по лезвию», антиутопическими пейзажами и великолепием далёких галактик. Как говорит Уэнала, Cryosleep вдохновлён «классической научной фантастикой», образами футуристических машин, поддерживающих людей, замороженных в состоянии сна. Меланхоличная «Foreverness» исследует, о чём они, возможно, думают: «Набор фрагментов, воспоминания о прожитой жизни, сохранённые, но неполные и перемешанные». Между тем, «Into The Void» рисует мирную, потустороннюю картину, «словно парящий к белому свету».
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Null + Void - Cryosleep (coloured) (4250382434221) виниловая пластинка – стоимость товара 2700 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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