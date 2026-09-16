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Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) виниловая пластинка

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Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) - фото 1
Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) - фото 2
Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nilipek.
Альбом (сингл)
Uydurdugumuz Oyunlarla
Жанр
Indie Rock
Версия издания
picture
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) - фото 1
  • Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) - фото 2
  • Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 800 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733723
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) виниловая пластинка
3 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4270003947336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nilipek.
Альбом (сингл)
Uydurdugumuz Oyunlarla
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Yalan S?yledik, K??k, Menek?e, Ge?miyor Zaman, Sand???m, Mezar, S?rf K?rabilmek i?in, Foto?raf, ?z, Bayku?
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) виниловая пластинка

Четвертый альбом турецкой певицы и автора песен

Отзывы о товаре Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
WAS
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
WAS
Barcode
[4270003947336]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Nilipek.
Альбом (сингл)
Uydurdugumuz Oyunlarla
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Yalan S?yledik, K??k, Menek?e, Ge?miyor Zaman, Sand???m, Mezar, S?rf K?rabilmek i?in, Foto?raf, ?z, Bayku?
Развернуть
Версия издания
picture
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
рисунок
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Четвертый альбом турецкой певицы и автора песен
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nilipek. - Uydurdugumuz Oyunlarla (coloured) (4270003947336) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 3800 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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