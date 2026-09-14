Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Apparat - DJ-Kicks (coloured) (4062548120493) виниловая пластинка
Специальное юбилейное издание к 15-летию в формате 2LP в мраморно-синем цвете. Саша Ринг, он же Apparat, постоянно развивался как продюсер, артист, музыкант, исполнитель и диджей, всегда оставаясь верным своему фирменному звучанию. Его проекты и работы отличаются уникальным духом, или, скорее, их объединяет особое видение музыки, которое становится яснее с каждым релизом и проявляется в его альбомах "Multifunktionsebene" и "Walls" на лейбле Shitkatapult, альбоме "Moderat" с ребятами из Modeselektor на Bpitch Control и миксе DJ-Kicks для !K7. Следуя по стопам Kode9 и своего друга Джеймса Холдена, Apparat предлагает замечательный микс и взгляд на треки, которые повлияли и разожгли его страсть к клубной музыке на протяжении многих лет, а также его нынешние фавориты, все это включено в этот бокс-сет.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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