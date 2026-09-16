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Beach House - Bloom (0602537003112) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Beach House - Bloom (0602537003112) виниловая пластинка

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Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 1
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 2
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 3
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 4
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 5
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 6
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 7
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 8
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 9
Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Bloom
Жанр
Indie Rock
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 1
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 2
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 3
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 4
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 5
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 6
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 7
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 8
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 9
  • Beach House - Bloom (0602537003112) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 733610
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Beach House - Bloom (0602537003112) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[0602537003112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Bloom
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Myth, Wild, Lazuli, Other People, The Hours, Troublemaker, New Year, Wishes, On The Sea10., Irene10., (Silence)10., Wherever You Go
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Beach House - Bloom (0602537003112) виниловая пластинка

Купить виниловую пластинку Beach House / Bloom (2LP) - это истинное наслаждение для всех ценителей качественной музыки. Альбом "Bloom" от группы Beach House проникает в самые глубины эмоций и переносит слушателей в мир меланхолической красоты и загадочного обаяния. Великолепные мелодии и воздушный вокал создают неповторимую атмосферу, погружая вас в мир музыкальных открытий и эмоций. Виниловая пластинка Beach House / Bloom (2LP) является идеальным способом погрузиться в магию аналогового звука и ощутить музыку во всей ее красе. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Beach House / Bloom (2LP) и погрузиться в уникальные звуковые пейзажи этого волнующего альбома.

Отзывы о товаре Beach House - Bloom (0602537003112) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
BELLA UNION
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Bella Union
Barcode
[0602537003112]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2012
Исполнитель
Beach House
Альбом (сингл)
Bloom
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Myth, Wild, Lazuli, Other People, The Hours, Troublemaker, New Year, Wishes, On The Sea10., Irene10., (Silence)10., Wherever You Go
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Купить виниловую пластинку Beach House / Bloom (2LP) - это истинное наслаждение для всех ценителей качественной музыки. Альбом "Bloom" от группы Beach House проникает в самые глубины эмоций и переносит слушателей в мир меланхолической красоты и загадочного обаяния. Великолепные мелодии и воздушный вокал создают неповторимую атмосферу, погружая вас в мир музыкальных открытий и эмоций. Виниловая пластинка Beach House / Bloom (2LP) является идеальным способом погрузиться в магию аналогового звука и ощутить музыку во всей ее красе. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Beach House / Bloom (2LP) и погрузиться в уникальные звуковые пейзажи этого волнующего альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Beach House - Bloom (0602537003112) виниловая пластинка - по цене 5800 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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