Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 580 руб.
В наличии
Код товара: 733555
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9 580 руб.
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Характеристики
Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088168079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hot 'N' Nasty, The Fixer, You're So Good To Me, C'mon Everybody, Old Time Feelin', 30 Days In The Hole, Road Runner / Road Runners 'G' Jam, I Wonder, Sweet Peace In Time
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка
Зажгите по полной с легендарным альбомом 1972 года "Smokin'", который сделал Humble Pie настоящей силой в рок-н-ролле! Мастеринг выполнен Кевином Греем с 1/2-дюймовой плоской магнитной ленты, скопированной с оригинальной мастер-ленты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
Analogue Productions
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Analogue Productions
Barcode
[0753088168079]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Humble Pie
Альбом (сингл)
Smokin'
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Hot 'N' Nasty, The Fixer, You're So Good To Me, C'mon Everybody, Old Time Feelin', 30 Days In The Hole, Road Runner / Road Runners 'G' Jam, I Wonder, Sweet Peace In Time
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Зажгите по полной с легендарным альбомом 1972 года "Smokin'", который сделал Humble Pie настоящей силой в рок-н-ролле! Мастеринг выполнен Кевином Греем с 1/2-дюймовой плоской магнитной ленты, скопированной с оригинальной мастер-ленты.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Humble Pie - Smokin' (Analogue) (0753088168079) виниловая пластинка - по цене 9580 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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